Obľúbeného brazílskeho exprezidenta prepustili z väzenia, skritizoval zhnité súdnictvo

Bývalého brazílskeho prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu prepustili z väzenia. Stalo sa tak deň po tom, čo najvyšší súd vo štvrtok rozhodol, že odsúdené osoby by mali ísť do väzenia len vtedy, ak vyčerpali všetky možnosti odvolania. Niekdajší ľavicový líder je jedným z takmer 5 000 väzňov, ktorí by sa na základe tohto rozhodnutia mohli dostať na slobodu.

Obľúbený exprezident bol po odsúdení za korupciu viac ako 18 mesiacov vo väzení v meste Curitiba. V piatok ho pred budovou čakali davy podporovateľov, ktorí ho privítali hlasitým potleskom.

Sedemdesiatštyriročný politik vtedy zdvihol svoju ruku na znak víťazstva. „Nemyslel som si, že by som sa mohol dnes prihovoriť mužom a ženám, ktorí počas 580 dní kričali dobré ráno, dobrý deň a dobrú noc, nehľadiac na to, či pršalo alebo bolo 40 stupňov,“ povedal politik prítomným. Zároveň sľúbil, že dokáže svoju nevinu a aj skritizoval „zhnitú časť súdnictva„, ktorá podľa neho „pracuje na kriminalizácii ľavice„, i ekonomickú politiku prezidenta Jaira Bolsonara, pričom sa zaviazal, že bude bojovať za chudobných Brazílčanov.

Lulu da Silvu, ktorý bol prezidentom v rokoch 2003 – 2010, vlani pôvodne odsúdili na 12 rokov väzenia za to, že od spoločnosti spomenutej v korupčnom škandále známom ako operácia Autoumyváreň dostal byt. Trest mu neskôr znížili na osem rokov a desať mesiacov. Tento rok mu vymerali ďalších 12 rokov väzenia za prijímanie úplatkov v podobe renovačných prác od stavebných spoločností. Politik tvrdí, že je nevinný a obvinenia voči nemu sú politicky motivované.