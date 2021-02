Obvinenia voči Trumpovi sú podľa obhajoby neslýchaná lož, právnik hovorí o hone na čarodejnice

Obvinenie bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa z podnecovania vzbury je podľa jeho obhajoby neslýchaná lož. Trumpovi právnici v piatok vystúpili so svojimi argumentmi pred Senátom amerického Kongresu v rámci druhého procesu impeachmentu exprezidenta, ktorému čelí v súvislosti so smrteľnými nepokojmi v Kapitole zo 6. januára.

Podľa právnika Michaela van der Veena je impeachment proti niekdajšiemu šéfovi Bieleho domu „politicky motivovaný hon na čarodejnice“ zo strany demokratov. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Trumpova obhajoba využila menej ako štyri hodiny zo 16, ktoré mala k dispozícii, a ďalšie štyri hodiny jej senátori dávali otázky. Van der Veen poprel tvrdenia, že Trump podnietil svojich podporovateľov, aby zastavili overenie volebného víťazstva prezidenta Joea Bidena v Kongrese, pričom poukázal na to, že niektoré skupiny ešte predtým plánovali násilnosti.

Vzorec tolerancie násilia

To, že Trump povedal, aby bojovali o zvrátenie výsledkov volieb, bol podľa advokáta len politický prejav. Ústavná žaloba na bývalého prezidenta je podľa právnika úsilie ako ho „očierniť, cenzurovať a zrušiť“ a rovnako aj jeho voličov.

Demokratickí žalobcovia predtým dva dni prezentovali senátorom svoje argumenty a výpovede súvisiace s prípadom. Senátu sa snažili dokázať, že pri Trumpovi existuje vzorec tolerancie násilia, že exprezident neurobil nič, aby zabránil nepokojom a nevyjadril ani ľútosť. Tiež argumentovali, že oslobodenie Trumpa by mohlo viesť k ďalšiemu útoku na Kongres.

V Senáte by malo v sobotu nasledovať hlasovanie o tom, či počas procesu dovolia účasť svedkov, ak ich budú obe strany žiadať. Ak to nebudú chcieť alebo to senátori neodhlasujú, obe strany prednesú svoje záverečné argumenty, po ktorých bude nasledovať konečné hlasovanie o uznaní Trumpa vinným alebo nevinným.

Vinným ho pravdepodobne neuznajú

Rovnomerné rozdelenie kresiel v Senáte však naznačuje, že Trumpa ani na druhý pokus neuznajú vinným. Na to je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov – 67, čo znamená, že demokrati by potrebovali aj hlasy 17 republikánov. Väčšina republikánov pritom naznačila, že nebude hlasovať za uznanie viny. Ak by však Trumpa Senát uznal vinným, potom by mohlo nasledovať hlasovanie, ktoré by mu znemožnilo ďalšie pôsobenie v úrade.

Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa koná po tom, ako skončil v úrade.