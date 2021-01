Obyvatelia Š‘-ťia-čuang podstupujú hromadné testovanie, mesto je novým epicentrom nákazy

Milióny obyvateľov čínskeho mesta Š‘-ťia-čuang, metropoly provincie Che-pej, sa v stredu zúčastnili na druhom kole masového testovania. Mesto nachádzajúce sa južne od Pekingu je epicentrom najvážnejšieho nového šírenia ochorenia COVID-19 v krajine.

Čínska Štátna zdravotnícka komisia v stredu informovala, že v provincii Che-pej zistili ďalších 90 prípadov nákazy, pričom väčšinu nových prípadov odhalili v jej hlavnom meste. Cestovanie z miest Š‘-ťia-čuang, Sing-tchaj a Lang-fang aj vstup do nich je pozastavený a niektoré komunity dostali príkaz zostať najbližší týždeň doma.

Počet prípadov koronavírusu v Číne stúpol v čase, keď sa experti Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) chystajú na štvrtkový let do mesta Wu-chan, kde začnú vyšetrovanie pôvodu pandémie. Čína doteraz odmietala výzvy na nezávislé prešetrovanie a striktne kontroluje všetok výskum týkajúci sa pôvodu koronavírusu. Zároveň podporuje okrajové teórie, podľa ktorých sa vírus do Číny v skutočnosti dostal zo zahraničia.