Ocenenie IT Firma roka opäť získala Profesia, odovzdali aj cenu v novej kategórii

IT firmou roka sa po druhýkrát stala Profesia. Hoci je táto spoločnosť dlhodobo považovaná za personálnu agentúru, pred masívnym rozšírením internetu vznikla ako technologická spoločnosť s inovatívnymi službami pre online nábor.

Ako ďalej vyplýva zo zverejnených informácií, na druhom a treťom mieste v rebríčku IT Firma roka skončili spoločnosti Honeywell a ProData.

Vyhlasovateľom rebríčka je investičná spoločnosť Across Private Investments. Zostavuje ho v spolupráci s Finstatom a DigitalVisions (PC Revue). Ide pritom o rebríček najziskovejších IT firiem roka.

Môžu získať 400 bodov

Kľúčovou podmienkou na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firmy do odvetvia informačných a telekomunikačných technológií a fakt, že toto zameranie je hlavným predmetom jej podnikateľskej činnosti. Do rebríčka sú začlenené spoločnosti, ktoré v Registri účtovných závierok zverejnili závierku za uplynulý rok najneskôr do 31. augusta 2019.

Firmy sa hodnotia na základe výšky EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu, návratnosti aktív a ziskovej marže. Za každý z uvedených ukazovateľov môže hodnotená firma dostať 1 až 100 bodov. Maximálny možný počet bodov pre najlepšiu spoločnosť je 400. Profesia obhájila prvenstvo s 353 bodmi.

Nová oceňovaná kategória

Okrem hlavnej kategórie IT Firma roka sa odovzdávali ocenenia aj v kategóriách IT Osobnosť, IT Projekt a IT Produkt. Tento rok bola prvýkrát vyhlásená aj kategória IT Neo, ktorá je zameraná na najdynamickejšie a najinovatívnejšie spoločnosti.

V kategórii IT Osobnosť si prevzal ocenenie Radoslav Danilák, najúspešnejším IT Produktom sa stal softvér Minit, ocenenie IT Projekt získal Bikesharing – verejný bicykel a historicky prvé ocenenie IT Neo si odniesla spoločnosť Capturing Reality.