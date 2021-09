Od pondelka budú na Slovensku štyri bordové okresy, počet červených sa zvýšil na 27 a zelené ostanú len štyri

COVID automat posiela už štyri okresy do bordovej farby tzn. do druhého stupňa ohrozenia. Od pondelka 19. septembra to budú Krupina, Rožňava a Skalica. Okres Bardejov bude bordový už od piatku 17. septembra. Nové rozdelenie okresov vo štvrtok schválila vláda.

V prvom stupni ohrozenia (červená farba) bude od pondelka 27 okresov, oranžovú farbu (fáza ostražitosti) bude mať 44 okresov a v monitoringu (zelená farba) zostanú už len štyri (Dunajská Streda, Medzilaborce, Pezinok, Poltár).