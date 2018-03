Od začiatku v dobrých rukách – Pomôžme spolu ťažko skúšaným deťom

BRATISLAVA 19. marca 2018 (WBN/PR) – Spoločnosť Lidl Slovenská republika venuje 10 centov za každé predané balenie plienok Lupilu na pomoc rodinám s deťmi v núdzi.

Každý rodič vie, že najväčším šťastím je zdravé a spokojné dieťa. Mnohí najmenší však o to, čo by malo byť samozrejmé, musia bojovať od svojich prvých chvíľ na svete. Spoločnosť Lidl sa týmto malým bojovníkom rozhodla podať pomocnú ruku a spolu so svojimi zákazníkmi a Nadáciou Markíza bude pomáhať deťom v núdzi. V rámci projektu „Od začiatku v dobrých rukách“ venuje Lidl 10 centov za každé predané balenie plienok vlastnej značky Lupilu na pomoc rodinám s deťmi vo veku do 3 rokov, ktoré majú vážne zdravotné problémy alebo iné znevýhodnenie.

„Naši zákazníci už veľakrát potvrdili, že majú srdce na správnom mieste a ochotne sa zapájajú do našich spoločensky zodpovedných projektov. Spoločne sa nám za šesť rokov podarilo venovať Tatrám viac ako 800 000 nových stromčekov a slovenské pôrodnice a novorodenecké oddelenia získali v priebehu troch rokov život zachraňujúce prístroje v hodnote takmer 2,5 milióna eur. Sme preto presvedčení, že sa nám spoločne podarí pomôcť desiatkam detí,“ povedal Martin Nagy, konateľ spoločnosti Lidl Slovenská a dodal: „Budeme sa snažiť pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. Ku každému prípadu pristúpime individuálne a pomoc nastavíme podľa potrieb daného dieťaťa.“

Cieľom Lidla a Nadácie Markíza je podporiť každý týždeň jednu rodinu. Príbehy všetkých detí, ktorým sme spoločne pomohli, a tiež formulár na prihlásenie konkrétneho prípadu nájdete na stránke nadacia.markiza.sk. Jeden príbeh mesačne bude odvysielaný na Markíze v Reflexe. „Spojenie so spoločnosťou Lidl Slovenská republika považujeme za prirodzený vývin nášho smerovania. Spája nás chuť pomáhať a o tom je náš spoločný projekt Od začiatku v dobrých rukách. Pomáhame rodinám a deťom v núdzi a podporujeme ich finančne v rámci našich možností. Uvedomujeme si však, že nedokážeme pomôcť všetkým a preto sme sa rozhodli spojiť pre dobrú vec a znásobiť tak svoje sily. Sme presvedčení, že spoločne podporíme tých, ktorí to najviac potrebujú,“ hovorí Marianna Trnavská, predsedníčka správnej rady Nadácie Markíza.

Spoločenská zodpovednosť v Lidli

Diskontný reťazec komunikuje svoje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti pod mottom „Na ceste k lepšiemu zajtrajšku“. Sústredí sa na pritom na päť základných oblastí – spoločnosť, životné prostredie, sortiment, dodávatelia a zamestnanci.

Ročne podporuje Lidl spoločensky zodpovedné projekty v hodnote viac ako 2 000 000 €, viacero z nich vďaka zapojeniu sa svojich zákazníkov. Verejné hlasovanie rozhodlo o umiestnení už tridsiatich fantastických detských ihrísk Žihadielok, od roku 2012 vyčlenil Lidl prostriedky na výsadbu viac ako 820 000 stromčekov v Tatrách, od roku 2015 pomáha obchodný reťazec zachraňovať životy kriticky chorých novorodencov – slovenské nemocnice umožňujúce bezplatný pôrod získali sety prístrojov v celkovej hodnote takmer 2,5 milióna €. Lidl tiež dlhodobo podporuje vzdelávanie a športové aktivity školákov.

O Nadácii Markíza

Poslaním Nadácie Markíza je meniť svet na lepšie miesto pre deti. Pracujeme na realizácii unikátnych projektov, ktoré majú za cieľ zmeniť kvalitu života detí, potešiť ich, pomôcť im splniť ich vytúžené sny a ciele. Priniesť radosť a umožniť im zažiť pocit podpory a nádeje.

Nadácia Markíza vznikla v roku 2007 a v súčasnej podobe pôsobí od decembra 2013. V spolupráci s neziskovými organizáciami sa nám podarilo urobiť mnoho dobrých projektov.

Spoločnosť MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., zakladateľ Nadácie Markíza, podporuje myšlienky firemnej filantropie a prostredníctvom svojej nadácie sa tak zaraďuje medzi spoločensky zodpovedné firmy, ktorým záleží na skutočných hodnotách.

Viac info na: http://nadacia.markiza.sk/aktualne

