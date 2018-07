Odborári chcú referendum o zavedení dôchodkového stropu, začínajú zbierať podpisy pod petíciu

BRATISLAVA 9. júla (WebNoviny.sk) – Odborový zväz Kovo začne zbierať podpisy pod petíciu za vyhlásenie referenda o zavedení stropu na vek odchodu do dôchodku. Podľa odborárov by sa mal ústavným zákonom zaviesť strop na penzijný vek na úrovni 64 rokov.

Pre ženy, ktoré vychovali jedno dieťa, by mal byť dôchodkový vek najviac 63,5 roka, pre ženy, ktoré vychovali dve deti, by platil strop na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov a ženy s vychovanými tromi a viacerými deťmi by mohli ísť do dôchodku najneskôr v 62,5 roku. Podrobnosti k petičnej akcii majú odborári oznámiť na utorkovej tlačovej besede.

K rokovaniam vyzval aj Robert Fico

Predseda strany Smer-SD Robert Fico začiatkom júla vyzval opozičné strany, aby sa vrátili k rokovaniam o zavedení stropu na dôchodkový vek.

„Opozícia by mala prestať hrať malicherné hry typu, či som pod to bol podpísaný, alebo nebol podpísaný a či nás pustili k tomu, alebo nepustili k tomu,“ povedal na minulotýždňovej tlačovej besede. Opoziční poslanci totiž podľa Fica povedali, že nebudú hlasovať za návrh ústavného zákona, keďže im nebolo dovolené sa podpísať pod tento legislatívny návrh.

Ak podľa neho Smer-SD neuspeje s návrhom ústavného zákona, na ktorého schválenie treba podporu 90 poslancov parlamentu, poslanci strany predložia návrh na zastropovanie veku odchodu do dôchodku v podobe obyčajného zákona.

„Len v prípade obyčajného zákona ktorákoľvek väčšina, ktorá príde v budúcnosti, ho môže zmeniť,“ skonštatoval. Ústavný zákon, ktorým by sa zastropoval vek odchodu do dôchodku a garantoval existenciu druhého a tretieho dôchodkového piliera, by bol podľa Fica najvýznamnejšou stabilitou pre sociálny systém.

O dôchodkovom strope sa nehlasovalo

Parlament na júnovej schôdzi o návrhu ústavného zákona, ktorým sa má zaviesť strop na dôchodkový vek, nakoniec v prvom čítaní nehlasoval. Poslanec Ján Podmanický (Smer-SD) totiž v mene troch koaličných strán Smer-SD, SNS, Most-Híd požiadal o presunutie bodu na ďalšiu schôdzu parlamentu.

„Svoj návrh zdôvodňujem snahou o vytvorenie časového priestoru na rokovanie o tejto právnej norme,“ zdôvodnil Podmanický. Vek odchodu do dôchodku návrh ústavného zákona ohraničuje 64 rokmi. Každý, kto vychoval dieťa, má mať právo na primerané zníženie maximálneho penzijného veku, a to „za účelom podpory rodiny a materstva zo strany štátu“.

Parlament v auguste 2012 počas jednofarebnej vlády Roberta Fica schválil s účinnosťou od roku 2017 automatické zvyšovanie veku odchodu do dôchodku podľa strednej dĺžky dožitia. V tomto roku tak idú ľudia do dôchodku v 62 rokoch a 139 dňoch, v budúcom roku pôjdu do penzie v 62 rokoch a 202 dňoch.

Podľa Fica by muži mohli dôchodkový strop na úrovni 65 rokov dosiahnuť v rokoch 2035 až 2037, pričom hranica 63 rokov pre ženy s vychovanými dvomi a viac deťmi by mohla platiť od roku 2025. Podľa platného mechanizmu zvyšovania penzijného veku by pritom ľudia, ktorí sa narodili, alebo ešte narodia v tomto roku, podľa Fica odišli na penziu až v takmer 71 rokoch.