Odborári sa boja zmien vo výškach platov lekárov, minister Drucker by tak mohol porušiť zákon

BRATISLAVA 21. novembra (WebNoviny.sk) – Lekárske odborové združenie (LOZ) sa obáva, že minister zdravotníctva Tomáš Drucker navrhne zmenu v odmeňovaní lekárov, aby viac zohľadňoval princíp zásluhovosti.

Na utorňajšom brífingu to vyhlásil predseda LOZ Peter Visolajský. Podľa neho by to znamenalo porušenie zákona o mzde lekárov, ktorý im garantuje minimálnu mzdu.

Nesúhlasia s porušením dohody

Visolajský zdôraznil, že LOZ nie je odporcom zohľadňovania princípu zásluhovosti pri odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov a odborári sú pripravení o tom kedykoľvek diskutovať. „Ako lekári z nemocničných oddelení len privítame, ak sa kvalita lekára bude odmeňovať viac. Ale s porušením dohody, ktorá zákonom stanovila minimálnu mzdu lekára, súhlasiť nebudeme,“ povedal šéf odborov.

Čestný predseda LOZ Marian Kollár tvrdí, že zákonom stanovená mzda lekára stabilizovala stav lekárov na Slovensku. Po jej prípadnom zrušení by podľa neho lekári opäť začali odchádzať do zahraničia. „Nerozumieme postoju ministra, čo chce docieliť,“ vyhlásil Kollár.

O štrajkoch a hromadných výpovediach

Predstavitelia odborov zatiaľ nechceli hovoriť o prípadných krokoch ako štrajky alebo hromadné výpovede, aké dávali pred šiestimi rokmi, keď sa snažili o uzákonenie svojich mzdových požiadaviek.

Visolajský tiež pripomenul, že je dôležité, aby minister konečne riešil lepšie ohodnotenie zdravotných sestier. „Máme pocit, že sme asi jediná krajina Európskej únie, ktorá nerieši nedostatok personálu v nemocniciach, ale radšej s týmto personálom zápasí, čo je na škodu pacienta,“ uzavrel Visolajský.