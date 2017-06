Odborový zväz KOVO navrhuje vo Volkswagene kompromis

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Odborový zväz (OZ) KOVO navrhuje v bratislavskom Volkswagene riešenie. Podľa vyjadrení zväzu pomôže trom štvrtinám zamestnancov a zároveň neprekročí finančné možnosti automobilky. Odborový zväz KOVO už v začiatkoch kolektívneho vyjednávania predložil návrh, ktorého podstatou bolo zvýšenie miezd nie na základe percentuálneho zvýšenia, ale plošne pre všetkých zamestnancov.

Návrh Základnej organizácie OZ KOVO Volkswagen Slovakia požaduje zvýšenie tarifných miezd všetkých zamestnancov o pevnú sumu 120 eur a ďalšie zvýšenie o 40 eur do nadtarifných zložiek. “Tento návrh by v praxi znamenal pre nižšie príjmové skupiny zamestnancov spoločnosti Volkswagen Slovakia dokonca väčšie navýšenie, ako Modernými odbormi navrhovaných 16 %,” skonštatoval Emil Machyna, predseda Rady OZ KOVO. Celkové náklady na takéto zvýšenie miezd by podľa E. Machynu nemali presiahnuť finančné možnosti, ktoré prezentovalo vedenie automobilky.

Tento návrh ale Moderné odbory odmietli. Nie je teda predmetom kolektívneho vyjednávania so zamestnávateľom. Podľa názoru OZ KOVO by tento návrh pomohol najmä kategóriám zamestnancov, ktorých mzda je nižšia ako tarifná mzda v tarifnej triede TT 7, a ktorí tvoria 75 % zamestnancov podniku.

Predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna zároveň avizoval, že OZ KOVO preplatí svojim členom, zapojeným do štrajku vo Volkswagene, časť mzdy, ako aj niektoré ďalšie náklady v závislosti od dĺžky trvania štrajku.