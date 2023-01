Odchod Putina rovná sa koniec vojny? Prezident tento rok údajne skončí vo funkcii, existovať už má aj zoznam nástupcov

Koniec vojny medzi Ruskom a Ukrajinou príde ruka v ruke s koncom funkčného obdobia Vladimira Putina. Ako referuje web marca.com, naznačuje to jeho niekdajší pisateľ prejavov a politický analytik Abbas Galliamov.

Vraj už nebude kandidovať

Podľa neho už Putin nebude kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách a aby predišiel kontroverznému a tragickému koncu svojho funkčného obdobia, údajne chce ukončiť pôsobenie v úrade a vymenovať niekoho, kto zaujme jeho miesto, bude sa snažiť nastoliť mier a obnoví vzťahy so Západom. Putin sa vraj obáva, že by ho v roku 2024 nezvolili, a preto radšej zvažuje tento krok.

Politický analytik ďalej na youtubovom kanáli Khodorkovsky Live uviedol, že myšlienkou súčasného ruského vodcu je odísť do svojho luxusného domu pri Čiernom mori, kde by mohol mať aspoň „bezpečnostné záruky“. „Pre Putina je to dobrá možnosť v porovnaní s tým, ako dopadli Ceausescu alebo Kaddáfí,“ povedal Galliamov.

Zoznam nástupcov Putina

Ten zároveň tvrdí, že už existuje úzky zoznam mien tých, ktorí by sa mohli stať nástupcami Putina. Nachádzajú sa na ňom moskovský starosta Sergej Sobjanin, súčasný ruský premiér Michail Mišustin a Putinov poradca Dmitrij Kozak.

„Títo ľudia môžu naozaj vyhrať voľby. Budú musieť rokovať s Ukrajinou, so Západom a prelomiť patovú situáciu v systéme,“ skonštatoval Galliamov.