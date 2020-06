Odložené OH v Tokiu majú problém. Dve tretiny sponzorov sa zatiaľ nerozhodli, či podporia hry aj o rok

Organizátori o rok odložených olympijských hier v Tokiu potrebujú získať od lokálnych sponzorov až 3,3 miliardy dolárov. Predstavuje to takmer 60% príjmov zo súkromného prevádzkového rozpočtu. Ďalších 14% by mal tvoriť predaj vstupeniek.

Ten je však stále otázny vzhľadom na možné ohrozenie maximálnej kapacity športovísk v dôsledku pandémie koronavírusu.

„V blízkej budúcnosti začneme rokovať so zástupcami lokálnych sponzorov o návrhoch nových zmlúv,“ informovala Masa Takajová, hovorkyňa tokijských hier.

Predĺženie niektorých kontraktov je otázne

Šesťdesiatdeväť spoločností sa zatiaľ prihlásilo ako miestni sponzori olympijských hier alebo paralympijských hier v Tokiu. Najviac ich je spojených s agentúrou Dentsu Inc, ktorá slúži ako výhradná marketingová agentúra pre Tokio 2020.

Organizátori tiež uviedli, že musia opätovne rokovať o zmluvách aj s 11 hlavnými sponzormi, ktorí majú rovnako podpísané dlhodobé zmluvy s Medzinárodným olympijským výborom.

Podľa prieskumu, ktorý začiatkom tohto mesiaca zverejnila japonská televízia NHK, až dve tretiny sponzorov zatiaľ nerozhodli o predĺžení svojich kontraktov o ďalší rok. Ak sa situácia výrazne nezlepší, hrozí budúcoročnej olympiáde finančný kolaps.

Odložená olympiáda vyjde organizátorov draho

Japonské noviny Asahi tento týždeň uviedli, že organizátori budú požadovať ďalšie sponzorské platby nad rámec pôvodných zmlúv. To by sa však nemalo stretnúť s pozitívnou odozvou vzhľadom na to, že veľa spoločností a firiem čelí strate príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Organizátori si však nemôžu dovoliť pokles výnosov, aby hry neskončili v mínuse.

Miestne odhady naznačujú, že ročný odklad OH bude stáť 2 až 6 miliárd dolárov. MOV garantuje Japoncom pomoc vo výške 650 miliónov dolárov na dodatočné pokrytie nákladov. O zvyšok sa musia postarať organizátori v súčinnosti s japonskou vládou. Podľa vládneho auditu by sa mali celkové náklady odloženej olympiády vyšplhať na 25 miliárd dolárov.

Ako budú vyzerať OH 2021?

Japonské médiá zverejnili už niekoľko verzií toho, ako budú vyzerať OH 2021 v Tokiu. Všetky sa zhodujú v tom, že oproti pôvodnému plánu budú „Zmenšené, zjednodušené a celkovo zoštíhlené a veľmi odlišné…“

Šéf organizačného výboru Toširo Muto je otvorený znižovaniu nákladov, čo by však išlo ruka v ruke so zhoršením úrovne služieb. Guvernérka Tokia Juriko Koikeová v tejto súvislosti vyhlásila: „Budeme sa snažiť konať tak, aby sme všetko zefektívnili a zjednodušili. Potrebujeme však súhlas od verejnosti, najmä obyvateľov Tokia a Japoncov.“