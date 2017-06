Odmeniť deti za vysvedčenie? Určite áno! ŠKODA prináša tipy na prázdninové darčeky, s ktorými si užijú leto

Dieťa si zaslúži pochvalu, aj keď na vysvedčení nie sú „samé čisté“

Darčekom primeranej hodnoty môže byť aj cestovanie, spoločné bicyklovanie alebo malý model auta

Netradičná inšpirácia: 10 darčekov na ŠKODA E-shope pre deti, cestujúce za prázdninovými dobrodružstvami

7 rád psychologičky ako si poradiť s výsledkami v škole

Bratislava, 27. jún 2017 ( WBN/PR ) – Blíži sa koniec školského roka a školákov od prázdnin delí už len vysvedčenie. Niektorí rodičia v tom majú jasno, iní riešia každoročnú dilemu: odmeňovať školákov za vysvedčenie aj keď to nebudú samé „čisté“? Odborníci hovoria: určite áno, ale robte to tak, aby dieťa malo z darčeka dlhodobý úžitok.

Odmena za koncoročné vysvedčenie je ocenením celoročnej snahy dieťaťa za úsilie v škole a pri domácich úlohách. „Ako rodičia si musíme navyše ceniť snahu dieťaťa a jeho ochotu 10 mesiacov v roku usilovne sa učiť a plniť si povinnosti voči škole. Aj keď to hodnotenie na konci nežiari jednotkami, ocenenie či pochvalu si zaslúži,“ hovorí uznávaná detská psychologička Mária Tóthová Šimčáková.

Primeraný darček je vynikajúcou motiváciou

Ako nájsť správnu mieru odmeňovania v dnešnom konzumnom svete, keď svoje deti zahŕňame vecami často aj bez príležitosti? Opäť psychologička Tóthová Šimčáková: „Rodičia sú pre deti najlepším príkladom – a to aj v učení, prístupe k práci a aj k materiálnosti dnešného sveta. Deti majú vo väčšine slabšiu vnútornú motiváciu učiť sa. Jedno-dve z desiatich sa učia preto, že ich to naozaj baví. A tak sme motivátori my rodičia. Často si berieme na pomoc aj darček, no určite by mal byť primeranej hodnoty.“

Nemusia stáť veľa, ale potešia a zídu sa počas prázdnin

Drahý darček alebo symbolický? „Deti čakajú, že ich ocenenie bude aj materiálne, no nie obrovské – malé autíčko, kniha, talizman. Každý rodič vie, po čom jeho dieťa túži a malé ocenenie, primerane jeho možnostiam, či predstavám o darčeku nepokazí dieťa. Veď aj my chceme byť motivovaní úspechmi a peňažnými odmenami za svoju prácu,“ hovorí Tóthová Šimčáková. Drahá vec je pre každú rodinu niečo iné, radšej by sme sa pri výbere darčeka mali namiesto ceny sústrediť na veci, ktoré nemusia stáť veľa, ale dieťa ich využije napríklad počas prázdnin, či už na cestách, v tábore, pri mori alebo na horách či u babičky na dedine. Vhodnou odmenou, ktorej sa deti potešia, môže byť aj zážitkový darček v podobe netradičného výletu do prírody či rodinných cyklopretekov.

1. Zaujímajte sa nielen o výsledky, ale o to, čo sa vaše dieťa v škole učí.

2. Oceňte snahu rovnako ako úspechy, nič nie je samozrejmé – ak sa mu niečo mimoriadne vydarí, odmeňte ho drobnou pozornosťou.

3. Hodnoťte známky svojho potomka podľa jeho schopností – berte svoje dieťa také, aké je, pre jedného je dvojka neúspech a pre iného je trojka skvelé víťazstvo.

4. Za zlé známky dieťa netrestajte, hľadajte spolu príčinu.

5. Ak dieťa trvalo nosí známky pod svoje možnosti, zvýšte kontrolu – venujte sa mu, hovorte o tom, čo sa učia, stanovte mu konkrétne ciele a dozerajte na ich plnenie.

6. Podporujte ho v tom, kde sa mu darí, aj mimo školy.

7. Chváľte dieťa kedykoľvek si to zaslúži, podporíte jeho sebavedomie.