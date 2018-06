OĽaNO má troch kandidátov na prezidenta, jeden z nich je aktívny v politike

BRATISLAVA 30. júna (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) sa rozhoduje medzi tromi verejne známymi ľuďmi, spomedzi ktorých vyberie svojho kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky.

Tri mená nezverejnia

Ako uviedol líder hnutia Igor Matovič pre agentúru SITA, jeden z možných kandidátov pôsobí v politike, zvyšní dvaja nie. „Dohodli sme sa, že bolo by nefér zverejňovať tri mená,“ uviedol s tým, že nechce ublížiť tým, pre ktorých sa nakoniec ako pre kandidátov OĽaNO nerozhodne. Ako podotkol, meno by mohli ohlásiť v najbližších dňoch.

Líder obyčajných ľudí dodal, že vo voľbách bude za hnutie OĽaNO kandidovať človek, ktorý bude dobrým a charakterným prezidentom. „Ktorý svojím doterajším životom dokázal, že mu ide o spravodlivosť, pomoc ľudom,“ priblížil Matovič. Podľa neho ich kandidát na post hlavy štátu bude taký, aby na neho mohli byť občania hrdí ako na svojho prezidenta.

SaS a Spolu podporujú Mistríka

Opozičné strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Spolu – občianska demokracia už oficiálne vyjadrili podporu kandidátovi na post prezidenta Robertovi Mistríkovi. Mistrík oficiálne oznámil záujem kandidovať 25. júna v Banskej Bystrici.

Podľa lídrov týchto strán Richarda Sulíka a Miroslava Beblavého bude Mistrík čestný, zásadový, nezávislý a nebude sa báť povedať nie nielen svojim oponentom, ale ani svojim priateľom. OĽaNO Mistríkovi podporu nevyjadrilo. Podľa Igora Matoviča nie je dobré, aby všetci stavili na jedného kandidáta. Riziko vidí v tom, že ak by sa do druhého kola volieb nedostal, nemali by proti pre nich nesprávneho kandidáta silného konkurenta.

Prezidentské voľby sa budú konať na jar v roku 2019. Spomedzi parlamentných strán okrem hnutia OĽaNO svojho kandidáta doposiaľ nepredstavili vládne strany Smer-SD a ani SNS.