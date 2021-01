OĽaNO padlo k desiatim percentám, voľby by vyhral Hlas-SD a Za ľudí by v parlamente chýbali

Keby sa parlamentné voľby konali v januári, súčasná koalícia by už nemala väčšinu. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý zverejnila TV Markíza v diskusnej relácii Na telo. Strany súčasnej koalície by podľa preferenčných ziskov mali spolu v parlamente len 56 kresiel. Strana Za ľudí by sa pritom do zákonodarného zboru nedostala.

Voľby by podľa prieskumu vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia so ziskom 24,3 percenta hlasov. Nasledujú SaS (13,3 percenta), OĽaNO (10,1 percenta), ĽS NS (9,7 percenta), Smer-SD (9,1 percenta) a Progresívne Slovensko (5,2 percenta).

Do parlamentu by sa dostala aj strana Sme rodina so ziskom 5,1 percenta. Naopak pred bránami parlamentu by ostalo KDH so ziskom 4,4 percenta aj koaličná strana Za ľudí (4,2 percenta). Prieskum agentúra Focus robila v dňoch 12. až 19. januára na vzorke 1 005 respondentov.