Olympijské hry za zatvorenými dverami organizátori nechcú, zvažujú viaceré možnosti

Organizačný výbor olympijských hier v Tokiu 2021 potvrdil 42 dejísk pre jednotlivé športy a zároveň ubezpečil, že pôvodný rozpis súťaží by sa nemal meniť. Olympijské hry v japonskej metropole boli pre pandémiu koronavírusu a celosvetové problémy s tým súvisiace preložené o jeden rok neskôr na termín 23. 7. – 8. 8. 2021.

V nezmenenom režime by mali byť zachované aj Olympijská dedina pre športovcov a hlavné tlačové centrum pre novinárov. Vyplýva to z piatkového online zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru s prezidentom organizačného výboru tokijských hier Joširom Morim a výkonným riaditeľom Toširom Mutom.

V hre je aj zjednodušenie hier

„Ročný odklad hier bol veľmi ťažké a bolestivé rozhodnutie pre vás aj pre nás. Spoločne to však zvládneme a hry chceme zorganizovať aj s ročným oneskorením na vysokej úrovni,“ prihovoril sa členom MOV na diaľku Joširo Mori.

Jednou z možností ako sa vyrovnať s predpokladanými problémami v súvislosti s koronavírusom aj v lete 2021, budú prázdne miesta na štadiónoch a športových halách počas OH. „Je to jedno z opatrení, ktoré zvažujeme vrátane povinnej karantény. Olympijské hry za zatvorenými dverami sú však jednoznačne niečo, čo nechceme. Pracujeme na riešení olympijských hier, ktoré na jednej strane chránia zdravie všetkých účastníkov a na druhej strane odrážajú aj pravého olympijského ducha,“ skonštatoval Thomas Bach.

Šéf MOV a členovia organizačného výboru hovorili aj o možnosti zjednodušiť konanie OH 2021 s cieľom ušetriť náklady, ale podrobnosti týchto svojich úvah nepriniesli. Na verejnosti sa hovorilo o výraznom skrátení štafety s olympijskou pochodňou, či spojenie otváracích a záverečných ceremoniálov olympijských a paralympijských hier. Všetky tieto informácie sú však zatiaľ neoficiálne a pohybujú sa v rovine špekulácií.

Športy sa redukovať nebudú

MOV aj organizátori však rozhodne vylúčili redukciu jednotlivých športových odvetví a tiež účasti športovcov. Približné počty 11 000 športovcov na OH a 4400 na PH by mali zostať nezmenené. Japonci rovnako potvrdili, že si počkajú do jesene na ďalší vývoj s pandémiou koronavírusu, aby odkryli svoje plány v konkrétnejšej rovine.

Odhady rôznych agentúr hovoria, že ročný odklad najväčšieho športového sviatku bude stáť 2 – 6 miliárd dolárov navyše oproti pôvodnému rozpočtu. Väčšina z týchto peňazí by mala ísť z vreciek daňových poplatníkov v krajine vychádzajúceho slnka.

Na základe prijatých záverov zo zasadnutia MOV olympijské hry v Tokiu by sa mali začať 23. júla 2021, softbal a ženský futbal však budú mať svoje prvé zápasy na programe už 21. júla. Mužský futbalový turnaj odštartujú 22. júla a v deň otvorenia OH budú v akcii už aj lukostrelci a veslári. Prvou disciplínou, kde rozdajú medaily, bude 24. júla vzduchová puška žien v rámci športovej streľby.