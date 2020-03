Olympijskú kvalifikáciu v boxe prerušia, Viliam Tankó má stále šancu dostať sa do Tokia

Európska časť kvalifikácie boxerov o miestenku na tohtoročné olympijské hry v japonskom Tokiu bude od utorka prerušená na neurčito. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) bol nútený pozastaviť podujatie v Londýne pre zdravotné hrozby a cestovné obmedzenia spojené so šírením koronavírusu. Pondelňajší večerný program sa však uskutoční podľa plánu.

Potrebuje výhrať nad Rusom

Slovák Viliam Tankó sa v ňom predstaví v osemfinále hmotnostnej kategórie do 57 kg a v prípade víťazstva nad Rusom Albertom Batyrgazievom získa olympijskú miestenku. Informácie priniesol oficiálny web turnaja.

V rámci pondelňajšieho popoludňajšieho programu sa darilo Andrejovi Csemezovi v kategórii do 75 kg, ktorý triumfoval nad Poliakom Ryszardom Lewickim 5:0 na body a vybojoval si postup do osemfinále.

V ňom by si mal v budúcnosti zmerať sily so Španielom Miguelom Cuadradom Entrenom. V spomenutej hmotnostnej kategórii získa miestenku na OH šesť boxerov.

Strnisko radšej odišiel domov

Šancu postúpiť na OH už dávnejšie stratili Michal Takács a Dávid Michálek. Prvý menovaný podľahol v kategórii do 63 kg Moldavčanovi Alexandruovi Parasčivovi, v kategórii do 91 kg Michálek nestačil na Poliaka Mateusza Masternaka.

Ešte pred začiatkom podujatia sa Matúš Strnisko rozhodol opustiť dejisko a odcestovať domov z preventívnych dôvodov.

Súťažného vystúpenia v Londýne sa zatiaľ nedočká Jessica Triebeľová. V hmotnostnej kategórii do 60 kg mala v utorok popoludní nastúpiť proti Talianke Rebecce Nicoliovej.

Cieľom MOV je rozdeliť olympijské miestenky v boxe v priebehu mája alebo júna, v ideálnom prípade priamo v ringu. Bližšie informácie však poskytne neskôr vzhľadom na nestabilnú situáciu.