Ombudsmanka Patakyová je pripravená podať disciplinárny návrh voči sudcom z kauzy Threema

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová je pripravená podať návrh na disciplinárne konanie voči sudcom podozrivým zo spolupráce s obvineným podnikateľom Marianom K.

Uviedla to v piatok vo vyhlásení. Aktuálnu situáciu by podľa ombudsmanky mali vyriešiť samočistiace mechanizmy v justícii alebo by mali konať osoby, ktorých sa podozrenia týkajú.

Tieto mechanizmy však podľa Patakyovej zlyhávajú a pokiaľ v krátkom čase nezaúčinkujú, je pripravená konať.

„Zo zverejnených častí komunikácie z aplikácie Threema vyplýva, že osoby z kriminálneho prostredia mohli ovplyvňovať konkrétnych sudcov a sudkyne a manipulovať ich rozhodovanie vo svoj prospech. A to v čase, kedy je dôvera verejnosti v štát alarmujúco nízka. Vnímam mimoriadnu závažnosť situácie a s obavami ju sledujem,“ zdôraznila Patakyová.