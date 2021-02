Ombudsmanka Patakyová nesúhlasí s odstránením druhej národnosti pri sčítaní obyvateľov

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová nesúhlasí so znením právnej úpravy, ktorá odstraňuje možnosť uviesť aj ďalšiu národnosť pri sčítaní obyvateľstva. Podľa nej by mohla byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými záväzkami.

Pre odstránenie možnosti ďalšej národnosti pri sčítaní obyvateľstva podľa nej nie sú relevantné dôvody.

Zásadná pripomienka

Do medzirezortného pripomienkového konania preto poslala zásadnú pripomienku, v ktorej poukázala na možnú protiústavnosť navrhovanej zmeny právnej úpravy. V tlačovej správe o tom informovala Michaela Pavelková z Kancelárie verejného ochrancu práv.

„Považujem za neakceptovateľné, aby národnostným menšinám nebolo umožnené komplexne identifikovať svoju identitu v rámci sčítania obyvateľstva,“ uviedla ombudsmanka.

Podľa nej by ich navrhovaná právna úprava dostávala do situácie, v ktorej by boli nútení vybrať si z jazykových dôvodov národnosť, s ktorou sa kultúrne a tradíciami neidentifikujú.

Prípadne by ich nútila označiť sa za členov a členky len jednej národnosti, aj keď sa považujú za rovnocenných členov viacerých národností. Zároveň by podľa nej mohla úprava pokriviť reálny obraz o zložení obyvateľstva.

Právo na sebaurčenie

Ombudsmanka sa domnieva, že práve sčítanie obyvateľstva je jednou z možností, ako môžu príslušníci a príslušníčky národnostných menšín realizovať svoje právo na sebaurčenie, respektíve identifikovanie sa s národnostnou menšinou.

„V predkladanom odôvodnení zmeny úpravy nie sú predložené žiadne relevantné dôvody pre takýto zásah do opatrenia a spôsobu sčítania obyvateľstva, a to ešte v tak krátkom čase pred jeho vykonaním,“ uzavrela ombudsmanka.

Výhrady voči uvádzaniu dvoch národností v sčítaní obyvateľov vyjadril poslanec Juraj Gyimesi (OĽaNO), ktorý chce, aby bola v sčítaní možnosť vyznačiť len jednu národnosť. Možnosť voľby druhej národnosti sa podľa neho vložila do sčítacieho hárku „nenápadne“.