One Day Jazz Festival sa bude opäť niesť v znamení vzájomného porozumenia a podpory mladých

BRATISLAVA 8. novembra (WebNoviny.sk) – Jesenná edícia štvrtého ročníka One Day Jazz Festivalu, ktorá sa začína už v stredu, sa bude podľa slov hlavného organizátora Martina Valihoru opäť niesť v myšlienkach humanizmu a tolerancie.

„Opäť chceme návštevníkom cez hudbu ukázať, ako sa vedia ľudia rôznych etník a národností stretnúť na jednom pódiu, ako si dokážu porozumieť a nielen porozumieť a dohodnúť sa, ale vytvoriť aj spoločnú harmóniu a krásnu energiu,“ povedal Valihora v rozhovore pre agentúru SITA.

Podpora mladých ľudí

One Day Jazz Festival zároveň v sebe podľa Valihoru skrýva aj iný ako len rekreačný zámer. Organizátori totiž plánujú prostredníctvom festivalu podporiť tiež mladých ľudí a inšpirovať ich v ďalšom smerovaní. Preto tak, ako po minulé roky, venovali i tentoraz študentom zadarmo vyše dvesto vstupeniek.

„Chceli by sme, aby prišli a zažili niečo iné ako obvykle. Niečo, čo by normálne nebol ich výber a čo môže formovať ich život. Chceme im priniesť zážitok, ktorý ich môže inšpirovať a nejako ich nasmerovať. Veľmi sa na to tešíme a všetkých srdečne pozývame. Bude tam veľa krásnej hudby a silných momentov ako vždy,“ uzavrel Valihora.

Festival ukončí saxofonista Donny McCaslin

Podujatie tento rok zavíta do Nového Mesta nad Váhom, Žiliny, Bratislavy a na Donovaly. V rámci slovenskej sekcie festivalu predstaví Valihora v každom zo spomínaných miest svoj nový projekt White Moon Session. „Tento projekt odráža také moje životné obdobie, ktorým som si prešiel – to, čo som v poslednej dobe zažil. Je to taká esenciálna záležitosť, nenesie v sebe nejaký vypätý message,“ uviedol hudobník.

Okrem neho si fanúšikovia a fanúšičky vo všetkých mestách budú môcť vychutnať i koncerty kalifornského bubeníka Ronalda Brunera Jr.. V Istropolise sa na pódium postavia aj Radio Big Band feat. Radovan Tariška & Benito Gonzalez a speváčka Somi, ktorá zaspieva aj na Donovaloch.

Festival ukončí americký saxofonista Donny McCaslin, ktorý vystúpi v nedeľu v bratislavskom Divadle Aréna. Spolupracovník zosnulého Davida Bowieho sa na One Day Jazz Festivale ocitol ako účinkujúci už v roku 2016, jeho koncert však prerušilo nepriaznivé počasie.

Program jesenného One Day Jazz Festivalu 2017:

8. novembra – Nové Mesto nad Váhom, Blue Note: Ronald Bruner Jr., Martin Valihora – White Moon Session

9. novembra – Žilina, Dom odborov: Ronald Bruner Jr., Martin Valihora – White Moon Session

10. novembra – Bratislava, Istropolis (Veľká sála): Ronald Bruner Jr., Somi, Martin Valihora – White Moon Session, Radio Big Band feat. Radovan Tariška & Benito Gonzalez

11. novembra – Hotel Galileo Donovaly: Ronald Bruner Jr., Somi, Martin Valihora – White Moon Session

12. novembra – Bratislava, Divadlo Aréna: Donny McCaslin