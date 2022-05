OneRepublic si to plánujú namieriť do ulíc Bratislavy

Hviezdni OneRepublic odštartovali svoje koncertné turné po Európe len nedávno. Famózni multiinštrumentalisti pred niekoľkými dňami predstavili svojho hudobného hosťa, ktorým sa stane vychádzajúca kanadská hviezda Jessia.

Prechádzky po mestách

Do Bratislavy pricestujú už 7. mája 2022 a svoj koncert odohrajú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

Šestica fešákov pravidelne zásobuje svoje sociálne siete fotografiami či videami z odohratých koncertov, ktoré si s fanúšikmi naozaj užívajú a nie len to. Chalani ukazujú ako si užívajú prechádzky po mestách, v ktorých aktuálny deň odohrajú koncert. Kto vie, možno, že sa i nejednej slovenskej fanúšičke či fanúšikovi podarí stretnúť americké idoly v uliciach Bratislavy.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSM3w1v-A_Y

„Milujem kultúru, milujem európsku kultúru, čiže sa snažím Európu aj spoznávať každý deň najmenej 3 hodiny. V každom jednom meste sa snažím pozerať a navštíviť miesta, ktoré mám rád. Neustále si odkladám fotky a spomienky. Okrem pamiatok sa snažím navštíviť i miestne kaviarne a reštaurácie a nadýchať sa tamojšej kultúry, pretože beriem každé jedno turné, ako keby bolo posledné a preto nechcem niečo zmeškať,“ uvádza líder zoskupenia Ryan Tedder.

Najväčšia výzva je pripraviť setlist na turné

Vďaka niekoľkým odohratým koncertom tohtoročného turné OneRepublic, je známy už i repertoár a dramaturgia podujatia. Chalani aj v Bratislave, už túto sobotu, zahrajú piesne Apologize, Wherever I Go, Love Runs Out, Secrets, Counting Stars, Rescue Me či Run a mnoho ďalších.

https://www.youtube.com/watch?v=hT_nvWreIhg

Okrem vlastných skladieb publiku predstavia i niekoľko cover verzií piesní svojich známych kolegov z brandže. „Najťažšie pre nás je vybrať, ktoré pesničky budeme hrať na turné. Veľa ľudí očakáva pesničky z nášho posledného albumu Human. Na druhej strane, prečo hrať len najnovšie piesne? Je to ako menu v reštaurácii, kebyže zoberieš zopár vecí z menu, veľa ľudí bude sklamaných,“ vysvetľuje Tedder, prečo sa rozhodli pre setlit piesní, ktoré mapujú históriu a najväčšie úspechy kapely.

https://www.youtube.com/watch?v=NrVA6XWAYE4

Brány Zimného štadióna Ondreja Nepelu sa v sobotu 7. mája 2022 otvoria o 19.00. Prvým vystúpením večera bude otvárací koncert mladej speváčky Jessie, ktorá sa predstaví o 19.45. Hlavné hviezdy OneRepublic odštartujú nezabudnuteľnú show o 20.30. „Na tento koncert sa nie len my, ale iste aj fanúšikovia kvalitnej muziky veľmi tešíme. Dôkazom je, že aktuálne dopredávame posledné vstupenky na podujatie. Je skvelé, že po takmer troch rokoch naše tohtoročné koncerty odštartujú prvotriedne hviezdy, ako sú OneRepublic,“ vyjadrili sa zástupcovia agentúry Vivien, ktorá najväčšiu hudobnú udalosť jari usporiada.