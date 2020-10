Opatrenia proti Covid-19: Lidl obstál v hygienickom audite

„Spoločnosť LIDL sa aj v týchto, pre obchodníkov zložitých časoch, snaží robiť maximum pre svojich zamestnancov a zákazníkov,“ konštatuje vedúca audítorka v TÜV SÜD Slovakia.

Zodpovedné dodržiavanie preventívnych hygienických opatrení je pre boj so šírením nového koronavírusu kľúčové. Spoločnosť Lidl si to v plnej miere uvedomuje a preto má od prvého výskytu nákazy na Slovensku nastavené konkrétne opatrenia na ochranu zdravia. Audit nezávislého kontrolného orgánu TÜV SÜD Slovakia potvrdil, že Lidl uplatňuje potrebné opatrenia na zaistenie bezpečného prostredia pre svojich zákazníkov a zamestnancov. Diskont splnil požiadavky tohto Hygienického auditu ako prvá sieť potravín na Slovensku.

„Spoločnosť LIDL sa aj v týchto, pre obchodníkov zložitých časoch, snaží robiť maximum pre svojich zamestnancov a zákazníkov. Svoju snahu úspešné potvrdila aj počas uplynulých dní, kedy bol v spoločnosti realizovaný Hygienický audit zameraný najmä na plnenie množstva opatrení v boji proti COVID – 19, ktoré boli prijaté Vládou SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR. Ako nezávislý kontrolný orgán, môžeme na základe výsledkov tohto auditu potvrdiť, že spoločnosť LIDL a jej zamestnanci plnia tieto opatrenia zodpovedne a v prípade niektorých opatrení aj nad rámec stanovený Vládou SR,“ hodnotí výsledok auditu Ing. Alexandra Janeková – vedúca audítorka v TÜV SÜD Slovakia.

Foto: Lidl

Lidl si uvedomuje svoju zodpovednosť pri zásobovaní obyvateľov potravinami. V čase kedy je z rozhodnutia štátnych orgánov obmedzené fungovanie reštaurácii je úlohou predajcov potravín zabezpečiť, aby si zákazníci mohli vyriešiť stravovanie nákupom v ich prevádzkach. Aby to bolo možné a bezpečné, je potrebné dbať na dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a mať vypracované podrobné plány a usmernenia. Výsledok spomenutého auditu potvrdzuje, že Lidl v tejto úlohe obstál.

„Na ochrane zdravia našich zamestnancov a zákazníkov nám skutočne záleží, preto sme ešte začiatkom marca zriadili interný krízový štáb a z vlastnej iniciatívy prijali viacero preventívnych hygienických opatrení. Situáciu samozrejme pozorne sledujeme a vyhodnocujeme, pričom podľa potreby zavádzame ďalšie opatrenia,“ vysvetlila Michaela Žáková, vedúca krízového štábu v Lidli, a doplnila: „V prvom rade však v tejto náročnej dobe záleží na postoji a správaní sa každého z nás, iba od nás totiž závisí ako sa situácia bude ďalej vyvíjať. Zdravie je vzájomná zodpovednosť.

Lidl prijal množstvo opatrení dokonca ešte skôr než boli stanovené štátnymi inštitúciami. Zákazníkov o nich informuje na vstupe do predajní, webových stránkach a sociálnych sieťach. Stojany s dezinfekciou a odporúčania na vstup do predajne s prekrytím horných dýchacích ciest boli v tomto obchodnom reťazci realitou už na začiatku marca. Lidl zároveň denne dezinfikuje madlá nákupných vozíkov a tiež všetky madlá a úchyty priamo v predajniach. Zamestnanci diskontu dezinfikujú tiež dotykové obrazovky v rámci pokladníc a aj pin pady a rozdeľovače nákupov. V priestore pred pokladnicami sú vyznačené odporúčané rozostupy a pokladníci sú chránení ochrannými plexisklami. Lidl zároveň urobil maximum pre to, aby zákazníci vybavili nákup čo najrýchlejšie a najpohodlnejšie. Zákazníkom prisľúbil, že pri pokladnici strávia najviac päť minút, alebo dostanú ako ospravedlnenie poukážku na ďalší nákup. Lidl poskytol všetkým svojim zamestnancom dva mimoriadne vitamínové balíčky, 1000ml dezinfekciu a viacero kusov viacnásobne použiteľných rúšok.

Informačný servis