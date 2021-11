Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa zmenia, zaočkovaní majú mať výhody a v hre je aj lokálny núdzový stav

Vláda bude v stredu rokovať aj o možnosti zavedenia lokálneho núdzového stavu. Pred rokovaním kabinetu to potvrdil premiér Eduard Heger (OĽaNO).

SaS nechce núdzový stav

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) sa chce núdzovému stavu vyhnúť. Namiesto toho vyzýva k tomu, aby sa iné zákony prispôsobili tak, že sa bude dať na Slovensku fungovať bez vyhlásenia núdzového stavu.

„Odporúčania konzília odborníkov v plnom rozsahu nepodporíme tak či tak, keďže niektoré opatrenia nevnímam ako účelné, ale ako drastické,“ ozrejmil Sulík.

Výnimky pre zaočkovaných

Vicepremiérka a líderka strany Za ľudí Veronika Remišová doplnila, že väčšinu opatrení konzília odborníkov by vláda mala pretaviť do praxe. Vyplýva to podľa jej slov z dohody na koaličnej rade, ktorá sa konala v pondelok 8. novembra.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) by podporil núdzový stav. Ako vysvetlil, volá po ňom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO). „Samozrejme, že by som tam dal výnimku pri jednotlivých prevádzkach pre zaočkovaných ľudí. Zaočkovaní by mali mať slobodní vstup do reštaurácii,“ uviedol.

Šéf rezortu obrany zároveň povedal, že núdzový stav by aj jemu uľahčil nasadenie vojakov na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu.