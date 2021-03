Opatrenia proti koronavírusu na Veľkú noc sa rozšíria o desať odporúčaní (video)

aktualizované 26. marca 11:02

Minister financií poverený riadením ministerstva zdravotníctva Eduard Heger (OĽaNO), hlavný hygienik Ján Mikas a členovia konzília odborníkov predstavili odporúčania proti koronavírusu na Veľkú noc, ktoré nazvali „veľkonočné desatoro“.

Heger skonštatoval, že Slovensko počas Veľkej noci čaká veľký súboj s pandémiou. Bude podľa neho natoľko dôležitý, že môže pandémii zasadiť „rozhodujúci úder“. Konzílium odborníkov pri predstavení symbolického desatora poprosilo o dodržiavanie nastavených opatrení.

Opatrenia sa sprísňovať nebudú

Hlavný hygienik Mikas uviedol, že opatrenia a vyhlášky Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) nebude počas Veľkej noci sprísňovať. „Stojíme si za tým, že opatrenia sú nastavené dostatočne a veľmi dôležité je, aby ich ľudia dodržiavali,“ doplnil.

Dodržiavanie nastavených opatrení je podľa infektológa Vladimíra Krčméryho 90 percent úspechu. Podotkol, že konzílium uvoľňovanie opatrení zatiaľ neodporúča, ich prirýchle uvoľnenie sa totiž ani v zahraničí zatiaľ nejaví ako úspešné.

Odporúčania z „veľkonočného desatora“

Odborníci v rámci symbolického desatora žiadajú občanov, aby počas veľkonočných sviatkov obmedzili stretnutia, odložili šibačku a polievanie. Žiadajú tiež, aby sa veriaci zúčastňovali bohoslužieb virtuálne.

Odporúčajú tráviť čas v prírode, nemali by sme však vytvárať veľké skupiny. Stretávať by sme sa mali len s najbližšími. Ak sa do rodín vrátia príbuzní zo zahraničia, chrániť sa majú všetci v domácnosti.

„Prosíme, aby každý veľmi vážne zvážil návštevu rodičov a starých rodičov, a to aj v prípade, ak sú očkovaní,“ uviedla hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová.

Odborníci tiež odporúčajú športovať individuálne a v prírode. Konzílium tiež vyzýva na nosenie rúšok v exteriéri a respirátorov v interiéri. Odborníci apelujú tiež na to, aby ľudia cestovali len v rámci okresu.