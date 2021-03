Koronavírus: Na Slovensko prídu do konca apríla státisíce vakcín, v budúcom týždni sa zníži aj počet čiernych okresov (online)

Epidemická situácia na Slovensku v súvislosti s koronavírusom sa naďalej zlepšuje. Od pondelku 22. marca počet čiernych okresov klesol na 20, v treťom stupni varovania je ich 55 a druhý stupeň platí pre štyri okresy (Kežmarok, Námestovo, Nové Zámky, Tvrdošín).

Od pondelka 29. marca bude už čiernych okresov iba 14, do tretieho stupňa varovania sa ich zaradí 58 a do druhého stupňa varovania bude patriť sedem okresov.

Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami klesá v počte incidencie na COVID-19, a to pri antigénových aj PCR testoch. Za posledných sedem dní u nás pribudlo 11 013 prípadov ochorenia COVID-19, ktoré odhalili PCR testy (pondelok – 1281, nedeľa – 401 , sobota – 925, piatok – 1795, štvrtok – 1679, streda – 2040, utorok – 2892).

Mierne zlepšenie je aj pri kapacite kyslíkových lôžok, znížil sa aj denný priemer úmrtí aj reprodukčné číslo. Za posledný týždeň koronavírus na Slovensku zabil až 521 ľudí (pondelok – 86, nedeľa – 60, sobota – 66, piatok – 84, štvrtok – 80, streda – 76, utorok – 69).

Najužším profilom sú však podľa štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Petra Stachuru stále lôžka s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie. Rezort však očakáva, že v najbližších dňoch až týždňoch sa začne pozitívne upravovať aj tento ukazovateľ.

Od stredy 3. marca sa na Slovensku sprísnili aj opatrenia. Matovičova vláda odobrila celkovo desať okruhov opatrení, ktorých cieľom má byť zastaviť nárast hospitalizácií v nemocniciach a spomaliť šírenie ochorenia COVID-19.

Od pondelka 8. marca je v obchodoch a prostriedkoch verejnej dopravy (MHD, vlaky, diaľkové autobusy a podobne) povinné nosenie respirátorov bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2. Medzi nové opatrenia patrí aj to, že pozitívne testované osoby na COVID-19 už nemajú možnosť opustiť izoláciu na nákup potravín a drogérie.

Od pondelka 15. marca sú respirátory povinné aj vo všetkých interiéroch, s výnimkou domácností. Povinnosť nosiť respirátor nemá človek, ktorý pracuje na pracovisku sám, alebo vykonáva prácu, pri ktorej je vystavený vysokej tepelnej či fyzickej záťaži, alebo mu výnimku udelí takzvaná pracovná zdravotná služba.

Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková informovala, že do konca apríla by malo na Slovensko prísť 402-tisíc vakcín od Pfizeru, 116-tisíc vakcíny Moderna a takmer 382-tisíc AstraZaneca.

Košice

9:47 Košice sa od pondelka 22. marca zaradili medzi takzvané bordové okresy v rámci COVID automatu. Na mierne zlepšenie vo vývoji epidemickej situácie pozitívne zareagovali aj rodičia a oproti minulému týždňu sa o päť percent navýšili počty žiakov prvého stupňa v základných školách, ktorí tam absolvujú prezenčnú výučbu. Vyšší počet detí je aj v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

„Hoci sa z pohľadu spôsobu výučby nič nezmenilo, od začiatku tohto týždňa registrujeme o trochu zvýšený záujem rodičov dať svoje deti do škôl. Po konzultáciách s vedením košického RÚVZ predpokladáme, že do Veľkej noci bude platiť súčasný stav, keď do škôl chodia prednostne deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu,“ informovala košická viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH).

Materské školy v meste v súčasnosti navštevuje 30 percent všetkých detí, prvý stupeň základných škôl 37 percent žiakov. Druhý stupeň ZŠ momentálne nie je otvorený. Najväčší záujem rodičov o to, aby sa ich deti mohli zúčastniť výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách, je na MŠ Dneperská a Dénešova, kde sa približuje k polovici všetkých detí. V základných školách sú rozptyly o niečo väčšie.

„Závisí to aj od prístupu rodičov a ochoty riaditeľov vyjsť v ústrety rodičom. Napríklad na ZŠ Považská navštevuje prezenčnú výučbu 81 percent žiakov a len o niečo menej je to na ZŠ Postupimská. Najmenej detí máme na ZŠ Jenisejská. Uvidíme, ako sa budú tieto čísla vyvíjať v nasledujúcich dňoch, keď sa aj naše ZŠ premiérovo zúčastnia pilotného testovania na ochorenie COVID-19 prostredníctvom výplachu ústnej dutiny,“ uviedla vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

Takzvané kloktacie PCR testy, ktorých výhodu je omnoho presnejšie zistenie prítomnosti nového koronavírusu oproti antigénovým testom, čakajú na žiakov 3. a 4. ročníka. Záujem o takúto dobrovoľnú formu testovania prejavila 1 200 rodičov tretiakov a štvrtákov na základných školách v meste. Výsledky testovania budú oznámené rodičom cez víkend.

V prípade pozitívneho výsledku u niektorého zo žiakov bude ďalší postup v rukách RÚVZ. Ten s okamžitou platnosťou nariadi karanténu celej triedy, ako aj všetkých zamestnancov a rodinných príslušníkov, ktorí prišli do kontaktu s dieťaťom.

Žarnovica

9:32 Mesto Žarnovica od stredy 24. marca dodáva ochranné respirátory FFP2 svojim občanom. Ako samospráva informuje na svojej webovej stránke, respirátory distribuujú zamestnanci mestského úradu postupne po uliciach. Do každej domácnosti bez ohľadu na vek a počet členov v domácnosti dodajú jeden kus biely a jeden čierny.

Ochranné pomôcky budú obyvateľom Žarnovice doručené do poštových schránok. „Domácnostiam, ktoré nemajú poštovú schránku alebo na rodinnom dome nie je viditeľne uvedené súpisné/popisné číslo domu nemusí byť respirátor doručený správne,“ upozorňuje radnica s tým, že zamestnanci nezodpovedajú za prípadnú krádež, keď schránky nie sú zabezpečené. Problémom pri doručovaní môžu byť aj schránky plné letákov.

Občania s trvalým pobytom „Žarnovica“ bez konkrétnej ulice si môžu respirátor vyzdvihnúť na mestskom úrade v klientskom centre. Úradné hodiny centra sú pre verejnosť od 8:00 do 12:00 okrem štvrtku, kedy je nestránkový deň.

Žilina

9:09 Žilinská radnica od stredy 24. marca zabezpečuje nákup potravín a drogérie pre ľudí pozitívne testovaných na koronavírus, ktorí majú povinnosť dodržiavať karanténu. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, ľudia v karanténe si môžu túto službu objednať telefonicky na čísle 0908 304 916 v pracovných dňoch od 13:00 do 15:00.

Nákup potravín a drogérie budú zabezpečovať zamestnanci mestského úradu. „Nákup sa bude doručovať vždy v nasledujúci deň od objednania medzi 10:00 až 12:00. Volajúcich sa pri objednaní budú pýtať na meno, adresu, číslo domu, bytu či poschodie. Potrebné bude oznámiť aj to, odkedy je žiadateľ pozitívny na COVID-19 a na ktorom odbernom mieste mu vykonali test,“ uviedol Miškovčík.

Za nákup budú objednávajúci platiť až po doručení na základe pokladničného dokladu a len v hotovosti. „Zamestnanci mestského úradu sa pri doručovaní nákupu preukážu služobným preukazom. Náklady na dopravu hradí mesto, záujemca o službu platí len cenu nákupu,“ podotkol hovorca mesta.

Upozornil zároveň, že počas veľkonočných sviatkov od 1. do 5. apríla nebude radnica spomenutú službu prevádzkovať. „Posledný rozvoz pred sviatkami je naplánovaný na 1. apríla, po sviatkoch si budú môcť ľudia v karanténe objednať službu opäť 6. apríla, rozvoz sa uskutoční 7. apríla,“ doplnil Miškovčík.

9:00 Vitajte pri sledovaní stredajšieho online prenosu aktuálnych informácii v súvislosti s ochorením COVID-19 na Slovensku.