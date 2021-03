Čierne okresy na Slovensku opäť ubudli, situácia sa zlepšuje a cez Veľkú noc ich bude iba 14 (video)

Epidemická situácia sa naďalej zlepšuje. Na pravidelnej utorňajšej tlačovej besede to uviedol minister financií a dočasne poverený minister zdravotníctva Eduard Heger. Sledované ukazovatele klesajú a všetky sú vo výrazne pozitívnom trende.

Najužším profilom sú však podľa štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Petra Stachuru stále lôžka s možnosťou umelej pľúcnej ventilácie. Rezort však očakáva, že v najbližších dňoch až týždňoch sa začne pozitívne upravovať aj tento ukazovateľ.

Video: Tlačová konferencia o aktuálnej epidemiologickej situácii

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ako Stachura dodal, Slovensko v porovnaní s okolitými krajinami klesá v počte incidencie na COVID-19, a to pri antigénových aj PCR testoch. Klesajúce ukazovatele podľa neho môžu „napĺňať jemným optimizmom“.

Aktuálna situácia a jej vývoj v súvislosti s koronavírusom na Slovensku. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR.

Mierne zlepšenie je aj pri kapacite kyslíkových lôžok, aktuálne je COVID pozitívnymi pacientmi obsadených 3 300. Znížil sa denný priemer úmrtí aj reprodukčné číslo. Od budúceho týždňa bude vo štvrtom stupni varovania 14 okresov, v treťom stupni 58. Do druhého stupňa sa zaradí sedem okresov.

Obsadenosť a kapacita lôžok na Slovensku. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Na Slovensko prídu ďalšie vakcíny

Štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková informovala, že do konca apríla by malo na Slovensko prísť 402-tisíc vakcín od Pfizeru, 116-tisíc vakcíny Moderna a takmer 382-tisíc AstraZaneca. Dodala, že percento zaočkovanosti v zariadeniach sociálnych služieb postupne stúpa, 60 % z nich je zaočkovaných aspoň prvou dávkou a 29 % druhou dávkou.

Dodávky vakcín na Slovensko. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Čierne, bordové a červené okresy

Heger tiež ukázal, ako sa podľa COVID automatu zafarbí Slovensko od pondelka 29. marca. Počet čiernych okresov sa od budúceho týždňa opäť zníži. V tomto týždni máme 20 čiernych okresov, ďalších 55 je bordových a zvyšné štyri okresy sú červené. Od toho budúceho budeme mať 14 čiernych okresov, 58 bordových a sedem červených.

Zafarbenie okresov od 29. marca do 4. apríla. Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Situácia sa v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zhoršila v okresoch Ilava, Lučenec, Poltár a Poprad, ktoré prešli z bordovej do čiernej farby automatu. V porovnaní s minulým týždňom si polepšili a dostali sa tak do bordovej farby okresy Dolný Kubín, Humenné, Martin, Považská Bystrica, Púchov, Rožňava, Senica, Skalica, Trebišov a Žiar nad Hronom. Do červeného okresu pribudli v porovnaní s minulým týždňom Levice, Medzilaborce, Nitra, Topoľčany a Zlaté Moravce.