Po očkovaní vakcínou AstraZeneca bolo na Slovensku doteraz hlásených vyše tisíc nežiaducich účinkov (video)

Spochybňovanie akejkoľvek vakcíny, ktorá je uvedená do očkovacieho procesu na Slovensku, je hazardom so životmi občanov. Na utorňajšej tlačovej besede to uviedol minister financií a dočasne poverený minister zdravotníctva Eduard Heger.

Politikov preto vyzval, aby vážili svoje slová. Nemôžu podľa neho jedným dychom hovoriť, že im záleží na zdraví občanov a zároveň spochybňovať vakcíny, ktorými sú občania očkovaní. Minister dodal, že všetky vakcíny, ktoré sa na Slovensku používajú, sú podrobené kvalitnej kontrole.

Riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) Zuzana Baťová informovala, že po očkovaní vakcínou AstraZeneca bolo doteraz hlásených 1 093 nežiaducich účinkov. Z toho 24 bolo závažných a štyri sa týkali povrchovej trombózy dolných končatín. „Všetci štyria sú stabilizovaní, všetci mali pozitívnu osobnú anamnézu, už predtým tromboembolickú príhodu prekonali,“ uviedla šéfka ŠÚKLu.

Opäť poukázala na to, že prínosy očkovania prevažujú nad akýmikoľvek rizikami. „Riziko z neočkovania a následného ochorenia je podstatne väčšie na vznik tromboemolických príhod, ako riziko po očkovaní,“ dodala.