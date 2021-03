Ako sa začal šíriť koronavírus COVID-19? Určili štyri scenáre, ale únik z laboratória je nepravdepodobný

Najpravdepodobnejším zdrojom nového koronavírusu u ľudí je podľa spoločného výskumu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Číny prenos z netopierov cez ďalšie zviera. Naopak, únik z laboratória je „mimoriadne nepravdepodobný“ scenár. Vyplýva to z kópie konceptu dosiaľ nezverejnenej správy, ktorú získala agentúra The Associated Press (AP).

Vysoko podobné vírusy zistili aj u šupinavcov

Výskumníci určili štyri scenáre pre výskyt koronavírusu SARS-CoV-2, ktoré zoradili podľa pravdepodobnosti. Na vrchole zoznamu je prenos na človeka z netopierov cez ďalšie zviera, čo je podľa nich pravdepodobné až veľmi pravdepodobné. Priame šírenie z netopierov na ľudí je podľa odborníkov pravdepodobné.

Šírenie prostredníctvom potravinových výrobkov z „chladiaceho reťazca“ je zase možné, ale nepravdepodobné, pretože riziko je v tomto prípade nižšie ako pri respiračnej infekcii medzi ľuďmi.

Teóriu o tom, že by vírus unikol z laboratórií v čínskom Wu-chane, meste, kde po prvý raz zaznamenali prípady koronavírusu, experti odmietli s tým, že podobné incidenty sú zriedkavé a pred decembrom 2019 v laboratóriách neexistuje záznam o vírusoch, ktoré by boli úzko príbuzné so SARS-CoV-2.

Je známe, že u netopierov sa vyskytujú koronavírusy, podľa správy WHO je však „evolučná vzdialenosť medzi týmito netopierími vírusmi a SARS-CoV-2 odhadovaná na niekoľko desaťročí, čo naznačuje chýbajúci článok“. Vysoko podobné vírusy zistili aj u šupinavcov a experti poukázali aj na norky a mačky, ktoré sú náchylné na koronavírus a mohli by byť podľa nich potenciálnymi prenášačmi.

Trh s morskými plodmi vo Wu-chane

O tom, či epidémia vírusu začala na trhu s morskými plodmi vo Wu-chane, kde zaznamenali jedny z najskorších klastrov prípadov, správa nedala jasnú odpoveď. Objav ďalších prípadov pred vznikom ohniska na trhu naznačuje, že by mohla mať počiatok niekde inde.

Správa poznamenáva, že by sa mohli objaviť nezaznamenané mierne prípady, ktoré by mohli byť spojením medzi trhom a skoršími prípadmi. „V súčasnosti preto nemožno dospieť k nijakému pevnému záveru o úlohe trhu Chua-nan pri vzniku ohniska nákazy alebo o tom, ako sa na trh dostala infekcia,“ píše sa v správe.

Správa sa z veľkej časti zakladá na návšteve tímu medzinárodných odborníkov WHO vo Wu-chane, kde boli od polovice januára do polovice februára. Kópiu agentúra AP dostala v pondelok od diplomata z krajiny, ktorá je členom WHO, a jej existenciu potvrdil aj ďalší diplomat. Zatiaľ nie je jasné, či správu pred zverejnením ešte zmenia, podľa spomenutého prvého diplomata je to však konečná verzia. WHO zatiaľ správu pre AP nekomentovala.

Zverejnenie správy už niekoľkokrát odložili, čo vyvolalo otázky, či sa čínska strana nepokúša skresliť závery, aby zabránila pripísaniu viny za pandémiu Číne. Predstaviteľ WHO Peter Ben Embarek, ktorý viedol misiu vo Wu-chane, sa koncom minulého týždňa vyjadril, že očakáva zverejnenie správy „v nadchádzajúcich dňoch“.