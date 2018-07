Opatrenia proti záplave plastov: Lidl do konca roka 2019 prestane predávať jednorazové výrobky

BRATISLAVA 4. júla 2018 (WBN/PR) – Budú nasledovať aj ďalšie kroky v oblasti napĺňania strategických cieľov obmedzovania plastov.

V nadväznosti na záväzok spoločnosti Lidl Slovenská republika obmedziť používanie plastov o 20% do roku 2025 podniká diskontný reťazec ďalšie konkrétne kroky. Lidl sa rozhodol prestať do konca roku 2019 predávať vo všetkých svojich 132 predajniach na Slovensku plastové výrobky na jedno použitie ako sú slamky, jednorazové poháre a šálky, taniere, príbory a vatové tampóny s plastovou paličkou. Tieto produkty budú nahradené výrobkami z alternatívnych a recyklovateľných materiálov, na vývoji ktorých momentálne Lidl pracuje spolu so svojimi dodávateľmi. V ďalšom kroku je cieľom Lidla dosiahnuť zmenu príborov a slamiek na pitie aj v oblasti polotovarov a nápojov.

„V oblasti nášho strategického postoja k plastom sledujeme jasný prístup, ktorý hovorí: nahradiť – obmedziť – recyklovať. Rozhodnutím prestať predávať plastové výrobky na jedno použitie znižujeme objem plastov a prispievame tak k nášmu zlepšeniu v tomto smere,“ povedal Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika za oblasť nákup.

Lidl Slovenská republika dopredá už nakúpené výrobky a následne ich v sortimente nahradí produktami z alternatívnych materiálov.

Úspornejšie obaly, menší podiel plastov

Lidl sa dlhodobo snaží znižovať objem použitých obalových materiálov a zároveň zvyšovať ich recyklovateľnosť. Stanovené ciele sú teda logickým pokračovaním tejto stratégie. „Spolu s našimi dodávateľmi diskutujeme o tom, pri ktorých produktoch môžeme úplne odstrániť plastové obaly, alebo ich nahradiť inými, ekologickejšími alternatívami. Pri ovocí a zelenine ponúkame čoraz viac nebalených produktov. O takýto postup sa snažíme aj pri iných tovarových skupinách – napríklad pri niektorých druhoch oblečenia sme už dávnejšie úplne odstránili plastové fólie,“ vysvetlil Martin Nagy. Diskontný reťazec zároveň na Slovensku momentálne už iba dopredáva najtenšie deväťcentové igelitky a postupne rozširuje ponuku ekologických tašiek vhodných na viacnásobné použitie.

Vyradením najtenších igelitových tašiek odbremení Lidl Slovenská republika životné prostredie o 125 ton plastu ročne. Spomenuté plastové výrobky na jedno použitie predstavujú ročný objem ďalších 35 ton, čo v súčte znamená 160 ton plastov. Lidl na Slovensku v roku 2017 recykloval bezmála 800 ton plastov – vo všetkých 132 predajniach a troch logistických centrách obchodného reťazca platí politika dôsledného triedenia odpadov.

O 360 stupňovom strategickom postoji k plastom Skupiny Schwarz

Ako jeden z celosvetových lídrov v oblasti maloobchodu si Skupina Schwarz – ktorej súčasťou je popri Lidli aj Kaufland – uvedomuje a prijíma svoju zodpovednosť, predovšetkým vo vzťahu k životnému prostrediu. V rámci komplexného 360 stupňového strategického postoja k plastom vyvíja Skupina Schwarz opatrenia a celosvetovo ich uplatňuje. Cieľom strategického postoja k plastom je obmedziť objem používaných plastov.

