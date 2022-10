Opitý vodič zdemoloval dve odparkované autá, polícia mu v dychu namerala viac ako tri promile

Opitý vodič narazil v nedeľu večer do dvoch vozidiel, následne nafúkal viac ako tri promile. Ako na sociálnej sieti informovala košická krajská polícia, v nedeľu večer viedol 32-ročný muž z Považskej Bystrice motorové vozidlo zn. Hyundai Atos po miestnej komunikácii v obci Drienovec (okr. Košice – okolie), pričom v dôsledku nevenovania sa vedeniu vozidla narazil ľavou prednou časťou do zadnej pravej bočnej časti vozidla Volvo XC60, ktoré parkovalo na ľavom okraji cesty a ktoré sa následkom nárazu posunulo. Následne narazil ľavou prednou časťou do pravej zadnej časti vozidla Mazda CX-5, ktoré stálo zaparkované pred vozidlom Volvo.

Pri dopravnej nehode sa ľahko zranil vodič motorového vozidla Hyundai, ktorého policajti bezprostredne po dopravnej nehode podrobili dychovej skúške s výsledkom 1,52 mg/l, čo je v prepočte 3,17 promile.