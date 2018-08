Opustí Geraint Thomas tím Sky? Víťaz Tour de France 2018 má na stole ponuku od CCC

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Britskému cyklistovi Geraintovi Thomasovi koncom tohto kalendárneho roka vyprší kontrakt s tímom Sky a zatiaľ neprezradil, aký dres bude obliekať v nasledujúcej sezóne.

CCC sa zlúči s BMC Racing

Záujem o služby víťaza nedávnej Tour de France prejavil poľský tím CCC, ktorý v budúcej sezóne vstúpi do najvyššej kategórie World Tour po zlúčení s družstvom BMC Racing.

„Je to pravda, rozprávali sme sa s jeho manažérom a ponúkli sme Geraintovi zmluvu. Vieme, že jeho súčasný kontrakt sa končí. Náš tím sa bude na klasikách koncentrovať na Grega Van Avermaeta, ale stále hľadáme lídra na trojtýždňové preteky. Prečo by sme teda neoslovili Gerainta?“ Čakáme na odpoveď. Ponuka je na stole a ak povie áno, bude to krásne. Následne budeme musieť angažovať aj ďalších dvoch alebo troch jazdcov, ktorí mu budú pomáhať,“ vyjadril sa pre portál Cycling News športový riaditeľ zoskupenia CCC Piotr Wadecki.

Očakáva sa Porteho koniec

Tridsaťdvaročný Thomas momentálne čelí najdôležitejšiemu rozhodnutiu kariéry. V tíme Sky by sa musel deliť o pozíciu lídra s Chrisom Frooomom, zatiaľ čo prípadný odchod by mu zabezpečil úlohu najväčšej hviezdy.

CCC je zatiaľ jediným vážnym záujemcom o waleského rodáka. Poľský tím sa dohodol na zlúčení s končiacim BMC Racing a v súčasnosti hľadá pretekárov pre nasledujúcu sezónu.

Na jednorazových pretekoch bude stavať na Belgičanovi Van Avermeatovi, no nemá k dispozícii výraznejšie mená v boji o celkové poradie na Grand Tour, pretože Tejay Van Garderen odišiel do EF Education First-Drapac a očakáva sa aj koniec Austrálčana Richieho Porta.

