Orlice Zora a Štefánia trávia leto na Slovensku, odborníkov prekvapujú cestovateľskými kúskami

KOŠICE 7. augusta (WebNoviny.sk) – Orlice Zora a Štefánia trávia leto na Slovensku v okrese Trebišov. Zora a Štefánia sú minuloročné mláďatá orlov kráľovských, ktoré sa vyliahli na východnom Slovensku.

Ešte na hniezde im ornitológovia osadili satelitné GPS vysielačky. Informovala o tom Martina Brinzíková Badidová z Ochrany dravcov na Slovensku.

Veľké cestovateľky

Orlice neustále prekvapujú odborníkov i širokú verejnosť svojimi cestovateľskými kúskami – Zora navštívila deväť krajín, Štefánia dokonca 11. Orlica Zora už navštívila okrem Slovenska aj Maďarsko, Srbsko, Českú republiku, Rakúsko, Rumunsko, Poľsko, Ukrajinu a Bielorusko. Orlica Štefánia navštívila rovnaké štáty, ako Zora, do svojich cestovateľských krajín si pridala aj Slovinsko a Litvu.

„Na území Slovenska hniezdi okolo 60 párov orlov kráľovských, v Panónskom regióne (do ktorého patrí časť Česka, Rakúska, Slovenska, Maďarska a Srbska) necelých 300 párov. Jedince dospievajú a do rozmnožovania sa zapájajú v treťom až piatom roku života. Dovtedy sa potulujú po rozsiahlom území, navštevujú teritóriá orlích párov a hľadajú potenciálneho partnera na hniezdenie. Orlie dámy sa ukázali ako veľké cestovateľky, Zora navštívila deväť krajín, Štefánia 11. Najnovšie do jej zoznamu pribudla Litva. Ide o veľmi zaujímavý a vzácny údaj, keďže v Litve doteraz videli orla kráľovského iba niekoľkokrát. Aktuálne sa obe orlice nachádzajú na východe Slovenska v okrese Trebišov. Zoru sa dokonca podarilo odfotografovať. Za rok z nej vyrástol pekný, životaschopný jedinec,“ hovorí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Orly plnia regulačné a sanitárne funkcie

„V očiach ľudí symbolizujú orly majestátnosť a odvahu, právom ich považujú za kráľov oblohy. A taktiež si ich výskyt často spájajú len s vysokohorským prostredím. Nie je to celkom pravda. Na Slovensku žijú tri druhov orlov (orol skalný, orol krikľavý a orol kráľovský) a orliak morský. Líšia sa veľkosťou, sfarbením aj nárokmi na životné prostredie. Orly kráľovské sú doma predovšetkým v nížinách a niekedy hniezdia aj v nižších pohoriach okolo nížin. Môžeme ich pozorovať, ako krúžia vo výškach a vyhľadávajú korisť nad poľami a lúkami. Prednostne lovia chrčky, sysle, potkany, často aj drobné hlodavce, najmä hraboše, ale nepohrdnú ani uhynutými živočíchmi. V potrave nezriedka nachádzame aj mladé straky, havrany či sovy – myšiarky ušaté. Orly v prírode tak plnia dôležité regulačné a sanitárne funkcie,“ vysvetľuje Tomáš Veselovský z Ochrany dravcov na Slovensku.

Ako uviedol Veselovský, monitoring orlov kráľovských pomocou GPS vysielačiek sledovaných z družíc obiehajúcich okolo Zeme okrem aktuálnej lokalizácie plní aj ďalšie dôležité úlohy. „Na základe pozície a charakteru signálu vieme presne, kde sa jedinec nachádza, a tak vo veľmi krátkom čase môžeme zistiť, či je zranený alebo uhynutý. Za posledné dva roky sme vďaka údajom z GPS našli štyri uhynuté orly,“ povedal Veselovský. Doložil, že jeden orol uhynul v dôsledku choroby, ďalší po zásahu elektrickým prúdom na stĺpe 22kV vedenia. Tento úsek bol následne ošetrený prvkami, ktorých funkciou je chrániť vtáky pred dosadnutím na nebezpečnú konzolu – ide tzv. ekozábrany. Ďalšie dva jedince, orlica Zuzana zo Slovenska a orlica Petényi, pôvodom z Maďarska, sa stali obeťami otráv karbofuránom. Jeho držba a používanie je pre neprimerane vysokú toxicitu v celej Európskej únii zakázaná od roku 2008.

GPS pomáha odhaľovať nelegálne praktiky

„Nelegálne otravy dravcov sú rozsiahlym a vážnym problémom ohrozujúcim populácie dravých vtákov nielen na Slovensku, ale aj vo viacerých krajinách Európy. Práve monitoring jedincov pomocou GPS vysielačiek nám pomáha účinne odhaľovať tieto nelegálne praktiky aj v rámci cezhraničnej spolupráce. Tomuto problému sa aktuálne venujeme aj prostredníctvom projektu LIFE PannonEagle zameraného na eliminovanie kriminality ohrozujúcej orly kráľovské v celom panónskom priestore,“ uviedol Veselovský.

Okrem Slovenska sa na realizácii projektu LIFE PannonEagle podieľa Maďarsko, Česká republika, Rakúsko a Srbsko. Viac o projekte LIFE15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského znížením mortality spôsobenej človekom v Panónskom regióne sa záujemcovia dozvedia na webovej stránke www.imperialeagle.eu/sk. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.