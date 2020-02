Oscar 2020: Nominácie, víťazi, fotografie

V hollywoodskom Dolby Theatre rozdávajú v noci z nedele na pondelok ceny americkej Akadémie filmových umení a vied. Zoznamu kandidátov v 92. ročníku udeľovania Oscarov vládne temná komiksovka Joker s jedenástimi nomináciami.

Po desať majú mafiánsky epos Ír, vojnová dráma 1917 a dramédia Vtedy v Hollywoode a po šesť si vyslúžili Králiček Jojo, Malé ženy, Manželská história a Parazit.

Joker sa uchádza o ceny pre film, herca v hlavnej úlohe (Joaquin Phoenix), za réžiu (Todd Phillips), adaptovaný scenár (Todd Phillips a Scott Silver) a tiež kameru, kostýmy, strih, masky, pôvodnú hudbu, strih a mix zvuku.

Medzi režisérmi aj Quentin Tarantino

V kategórii Najlepší film mu konkurujú 1917, Ír, Manželská história, Králiček Jojo, Vtedy v Hollywoode, Parazit, Le Mans ’66 a Malé ženy. V kategórii medzinárodných filmov nominovali francúzskych Bedárov, severomacedónsku Krajinu medu, poľské Boże Ciało, španielsku snímku Bolesť a sláva a juhokórejského Parazita.

Cenu pre najlepší dokumentárny film môžu získať Americká fabrika, Jaskyňa, Na hrane demokracie, Pre Samu a Krajina medu. Najlepším animovaným filmom sa stane jeden z pätice Ako si vycvičiť draka 3, Kde je moje telo?, Klaus, Hľadá sa Yeti a Toy Story 4.

Päticu nominovaných režisérov spolu s Toddom Phillipsom tvoria Džun-ho Pon (Parazit), Sam Mendes (1917), Martin Scorsese (Ír) a Quentin Tarantino (Vtedy v Hollywoode).

Kategória mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Joaquinovi Phoenixovi v kategórii Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe konkurujú Antonio Banderas (Bolesť a sláva), Leonardo DiCaprio (Vtedy v Hollywoode), Adam Driver (Manželská história) a Jonathan Pryce (Dvaja pápeži).

Päticu herečiek nominovaných za hlavné úlohy tvoria Cynthia Erivo (Harriet), Saoirse Ronan (Malé ženy), Charlize Theron (Bombshell), Renée Zellweger (Judy) a Scarlett Johansson (Manželská história), ktorú nominovali aj za vedľajšiu rolu v snímke Králiček Jojo.

Päticu herečiek nominovaných za vedľajšie roly dopĺňajú Kathy Bates (Richard Jewell), Laura Dern (Manželská história), Florence Pugh (Malé ženy) a Margot Robbie (Bombshell). Medzi mužmi si nominácie za vedľajšie úlohy vyslúžili Tom Hanks (Výnimočný priateľ), Anthony Hopkins (Dvaja pápeži), Al Pacino (Ír), Joe Pesci (Ír) a Brad Pitt (Vtedy v Hollywoode).

Živé vystúpenia hudobných hviezd

Počas galavečera, ktorý opäť nebude mať hlavného moderátora, sa predstavia osobnosti ako Jane Fonda, Josh Gad, Tom Hanks, Oscar Isaac, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock, Taika Waititi, Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Salma Hayek, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee, Julia Louis-Dreyfus, George MacKay, Rami Malek, Steve Martin, Lin-Manuel Miranda, Anthony Ramos, Keanu Reeves, Ray Romano, Maya Rudolph, Mark Ruffalo, Kelly Marie Tran, Sigourney Weaver, Kristen Wiig či Rebel Wilson.

Fanúšikovia a fanúšičky sa môžu tešiť aj na živé vystúpenia hudobných hviezd, ktoré predstavia nominované filmové piesne. Randy Newman vystúpi so skladbou I Can’t Let You Throw Yourself Away z filmu Toy Story 4, Elton John predvedie (I’m Gonna) Love Me Again z filmu Rocketman, Chrissy Metz zaspieva I’m Standing With You z filmu Breakthrough, Idina Menzel spolu s Aurorou predstavia Into The Unknown z filmu Ľadové kráľovstvo II a Cynthia Erivo zaspieva Stand Up z filmu Harriet. Okrem toho je pripravený aj špeciálny segment, o ktorého dirigovanie sa postará Eímear Noone a vystúpi v rámci neho Questlove.