Oslabovanie SaS neustáva, po členoch strany odchádza aj hovorca Róbert Buček

Odchody zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) neustávajú. Podľa informácií portálu Webnoviny.sk skončí v najbližších dňoch aj hovorca strany Róbert Buček. Na otázku, či smeruje do Demokratickej strany, ktorá nedávno prichýlila odídených členov SaS, povedal, že by jeho kroky mali smerovať do niektorej zo súčasných demokratických opozičných strán. Či to bude práve do Demokratickej strany, nevylúčil ani nepotvrdil.

Buček pôsobil na komunikačnom oddelení strany niekoľko rokov. Hovorcom a vedúcim komunikačného oddelenia sa stal potom, ako vlani v októbri Republiková rada odvolala proti vôli predsedu Richarda Sulíka z tohto postu Katarínu Svrčekovú. Tú si vzápätí Sulík kooptoval za svoju osobnú hovorkyňu.

Práve od tohto bodu začala situácia v SaS výrazne eskalovať a vyvrcholila až nedávnym oslabením strany a odchodom viacerých dôležitých ľudí do Demokratickej strany.