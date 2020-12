Osobitne prenajaté lietadlá či povinná karanténa. Australian Open čakajú prísne opatrenia

Definitíva ohľadne začiatku úvodného grandslamového turnaja tenisovej sezóny Australian Open zatiaľ stále nepadla. Organizátori však už teraz môžu potvrdiť, že podujatie u „protinožcov“ sa uskutoční za prísnych hygienických opatrení.

Stravu budú nosiť do izieb

Podľa austrálskych médií, ktoré citoval aj poľský web sport.pl, by sa turnaj mal začať 8. februára, čo je o tri týždne neskôr v porovnaní s tradičným plánom.

Všetci tenisti by mali prísť do Melbourne 15. a 16. januára osobitne prenajatými lietadlami. Hráči a ich tímy budú musieť po príchode absolvovať dvojtýždňovú karanténu v hoteli, ktorý nebudú môcť opustiť. Stravu budú všetkým nosiť do izieb.

Ak bude u športovca hneď prvý test na koronavírus s negatívnym výsledkom, bude môcť od druhého dňa karantény využívať zariadenia v Melbourne Parku.

Maximálne päť hodín tréningu

Hráči sa budú môcť v priebehu dňa venovať tréningovému procesu maximálne počas piatich hodín, z toho maximálne dve hodiny budú môcť stráviť na kurte. Zvyšný čas môžu „minúť“ v posilňovni alebo v rámci regenerácie.

Tenisti pred začiatkom turnaja podstúpia niekoľko testovaní. Po podstúpení dvojtýždňovej karantény sa následne budú môcť voľne pohybovať po Melbourne.