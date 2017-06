Ostapenková šokovala Halepovú a zatriasla tenisovým svetom, píšu médiá o finále Roland Garros

BRATISLAVA 10. júna (WebNoviny.sk) – Ohlasy médií na víťazstvo lotyšskej tenistky Jeleny Ostapenkovej 4:6, 6:4, 6:3 nad Rumunkou Simonou Halepovou vo finále dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži.

Leta (Lot.): “Ostapenková zatriasla tenisovým svetom a vstúpila do histórie lotyšského športu, dosiahla jeden z jeho najväčších úspechov. Renkingovo sa na 12. mieste stala najlepšou Lotyškou, v minulosti bola Larisa Savčenková-Neilandová na 13. priečke.”

WTA (USA): “Ostapenková šokovala Halepovú. Vzrušujúcim výkonom ju odstavila od postu jednotky.”

L´Équipe (Fr.): “Ostapenková, aká senzácia! Do aktuálneho ročníka nevyhrala na Roland Garros jediný zápas.”

WeLoveTennis.fr (Fr.): “Šialené, je to Ostapenková! Kto by si to pred dvoma týždňami pomyslel? Nikto! A stalo sa. Na ženskom okruhu zavial čerstvý vietor.”

BBC (V. Brit.): “Ostapenková sa vrátila do zápasu a zaskočila trojku turnaja Halepovú. Je prvou nenasadenou šampiónkou Roland Garros od roku 1933. Útok prevýšil obranu”

SportBild.de (Nem.): “Ostapenková víťazkou Roland Garros, Kerberová zostane jednotkou.”

ORF (Rak.): “Paríž má svoju senzačnú víťazku Ostapenkovú. Halepová vo finále prešustrovala jasný náskok.”

iDNES.cz (ČR): “Šokujúci triumf. Roland Garros ovládla nenasadená Ostapenková. Rodáčka z Rigy si vo finále pripísala 54 víťazných úderov a pohodlne sa dostala nad svoj parížsky priemer: na turnaji dala dovedna 299 ´winnerov´.”