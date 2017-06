Foto: Halepová viedla vo finále Roland Garros 6:4 a 3:0, ale z trofeje sa teší Ostapenková

aktualizované 10. júna o 17:50

PARÍŽ 10. júna (WebNoviny.sk) – Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková zvíťazila za 119 minút 4:6, 6:4, 6:3 nad favorizovanou Rumunkou Simonou Halepovou nasadenou ako treťou v sobotňajšom finále dvojhry žien na druhom grandslamovom turnaji sezóny Roland Garros na antuke v Paríži (28. mája – 11. júna).

Halepová vo finále viedla 6:4 a 3:0

V ideálnom počasí predviedla na Dvorci Philippa Chatriera oveľa priebojnejší výkon, zápas bol tzv. na jej rakete. V druhom sete sa Ostapenková dostala z manka 0:3 vrátane troch jednotlivých brejkbalov, ktorým čelila vo štvrtom geme. V rozhodujúcej časti preklopila z 1:3. Nepustila Halepovú na post jednotky svetového rebríčka WTA.

“Stále nemôžem uveriť tomu, čo som dokázala. Som veľmi šťastná a bez slov, splnil sa môj sen, ktorý som mala od detstva pri sledovaní tenisu. Vedela som, že Simona je skvelá hráčka, vo finále si podľa toho aj počínala. Ja som sa snažila zostať agresívna. Stačilo niekoľko gemov a všetko sa zvrtlo v môj prospech. Bola som 4:6, 0:3 dolu, ale neprestávala som bojovať,” povedala Ostapenková už 46. šampiónka na Majors v tzv. Open Ere a najmladšia hrdinka medzinárodných otvorených majstrovstiev Francúzska od sezóny 1997 a triumfu Chorvátky Ivy Majoliovej. Lotyšku citoval blog turnaja.

Od štvrtka 20-ročná Ostapenková mala vyrovnaný pomer “winnerov” a nevynúptených chýb 54:54, o päť rokov staršia Halepová skončila na extrémne striedmejších hodnotách 8:10. Lotyška premenila 8 z 19 brejkbalov, Rumunka 6 zo 16. Na loptičky to bolo 102:94.

Ostapenková si polepší v rebríčku

Okrem Pohára Suzanne Lenglenovej si Ostapenková odnesie 2000 bodov do hodnotenia a šek na 2,1 milióna eur brutto, zdolanú miestnu finalistku zo sezóny 2014 Halepovú po tomto prvom vzájomnom dueli uteší 1300 bodov a 1,06 milióna eur pred zdanením.

K 12. júnu bude Lotyška na 12. pozícii v hodnotení, čím si o 21 miest zlepší osobný rekord (nastupovala až ako 47. v počítačovom poradí). Rumunka poskočí zo 4. na 2. post, vyrovná si doterajšie maximum.

“Mám od emócií roztrasený žalúdok… Azda sa mi na tomto turnaji raz predsa len podarí triumfovať. Je to môj sen. Ďakujem tímu, blízkym, rodičom. Je to pre nás ťažký deň, lebo sa neskončil víťazne, ale poďme ďalej pracovať a veriť. Gratulujem Jelene: všetka úcta pred tým, čo dokázala. Ja som dnes síce sklamaná, ale celkovo to pre mňa bol skvelý turnaj,” povedala Halepová.

Lotyšská premiéra vo finále na veľkej štvorke

Ostapenková na tomto turnaji zvládla päť trojsetových duelov vrátane štyroch obratov z manka 0:1. V “maratónoch” má tohtosezónnu bilanciu 10:5 a celkovú 18:16, Halepová 9:4, resp. 75:41.

Zverenkyňa Anabel Medinovej-Garriguesovej Ostapenková sa postarala o premiéru lotyšskej vlajky vo finále na veľkej štvorke. Pred troma rokmi bol Ernests Gulbis v semifinále práve vo francúzskej metropole. Štvrťfinále na vrcholnej scéne si z lotyšských žien zahrali Larisa Savčenková-Neilandová (US Open 1988 a Wimbledon 1994) a Anastasija Sevastovová (US Open 2016).

Ostapenková bola najmladšou finalistkou na Majors, odkedy si vtedy 19-ročná Dánka Caroline Wozniacka zahrala o trofej na US Open 2009. Priamo na RG sa takisto v tej chvíli 19-ročná Srbka Ana Ivanovičová predrala do boja o Pohár Suzanne Lenglenovej 2007. Obe spomenuté však prehrali. Ostapenková je prvou nenasadenou víťazkou Roland Garros v otvorenej ére a rebríčkovo najnižšie postavenou.

Ostapenkovú pripomenula Jordanovú

Ostapenková zatiaľ nemala na konte žiadnu singlovú trofej z hlavného profesionálneho levelu. Tým, že premiérovou je hneď grandslamová, pripomenula Barbaru Jordanovú z Australian Open 1979.

Do soboty posledným hráčom – mužom či ženou – s prvou trofejou okamžite na RG bol Brazílčan Gustavo Kuerten: radoval sa 8. júna 1997, teda presne v deň, keď sa Lotyška narodila.

Ostapenková bola prvou nenasadenou tenistkou vo finále pri Seine od roku 1983 (Mima Jaušovecová – prehrala s Chris Evertovou). V minulosti sa na tomto podujatí presadili len dve kandidátky mimo hornej desiatky nasadenia (Margaret Scrivenová 1993, Francesca Schiavoneová 2010).

Ostapenková je víťazkou wimbledonskej dvojhry junioriek zo sezóny 2014, vo finále prekonala Slovenku Kristínu Schmiedlovú. Na seniorskej úrovni bola v 3. kole januárových melbournských Australian Open. Pri Seine hrala tretí raz. Predvlani sa lúčila už v 1. kole kvalifikácie, minulý rok v 1. kole hlavnej súťaže, keď nestačila na Japonku Naomi Osakovú.

Ostapenková 8. raz štartovala v “main draw” na grandslamovom podujatí. K vrcholnému titulu sa prepracovala v tomto smere najrýchlejšie od úspechu Rusky Marie Šarapovovej na Wimbledone 2004 (siedma účasť na GS).

Roland Garros – dvojhra žien – finále:

Jelena Ostapenková (Lot.) – Simona Halepová (Rum.-3) 4:6, 6:4, 6:3 za 119 minút (36, 49, 34)

I. set

Od prvej loptičky rezolútna Ostapenková si krížnym forhendom dodala tri brejkbaly, vďaka čistému bekhendu popri čiare potrebovala len jeden. Následne však lacným forhendom do siete však dodala tri brejkbaly Halepovej a pri poslednej hrozbe poslala forhend do štvorhrového poľa.

Rumunka suverénne dotiahla priebežný obrat na 2:1, Lotyška v pohode kontrovala. Pri jej ofenzívnom štýle nechýbali ani “minely”, ale k vstúpenému forhendu na 40:15 bola milosrdná páska siete a Ostapenková si nebojácne išla v ústrety ďalšiemu brejku 3:2.

Bleskovo bol preč (na nulu) po forhende do polovice siete. Keď Halepová viedla v siedmom geme 40:15, zdalo sa, že presvedčivo smeruje za ďalším preklopením, ešte však čelila brejkbalu nastolenému bekhendom popri čiare: Ostapenková pri šanci prepálila bekhendový kros a bola dolu 3:4.

Z vedenia 40:15 si život skomplikovala aj Ostapenková v ôsmej hre, ale od zhody ponúkla dva dostatočne priebojné bekhendy – 4:4.

Lotyška neochvejne diktovala, aktívnou hrou unikla na 30:0 na príjme v deviatom geme, ale nepridala viac ako zhodu, zrážali ju unáhlené rany. Halepová šikovne obrusovala silu súperky zmenami smeru, rotácií a tempa, nezaťahovala sa do vyloženej defenzívy – 5:4. Predvádzala síce menej atraktívny tenis, ale pragmatickejší.

Na príjme v desiatej hre Rumunka viedla 15:0 aj 30:15 a nekompromisným bekhendovým returnom opatrníckeho druhého podania si utvorila setbal. Ostapenková sa dostala do tlaku, ale prehnala forhend – 4:6. Po prvom sete mala pomer “winnerov” a nevynútených chýb 14:23, protivníčka bola na útlych hodnotách 1:2.

II. set

Lotyška si ďalej išla svoje a hneď viedla 40:0 na príjme, Rumunka však odolala, pre vývoj to aj v kontexte vstupnej časti mohlo byť veľmi dôležité. O to viac, že Halepová v druhej hre s troma zhodami premenila tretí brejkbal. Psychicky mala navrch, aj herne tlmila rozlet mladej vyzývateľky. Únik potvrdila cez zhodu v geme, v ktorom spočiatku mala náskok 40:0.

Navyše, na returne vo štvrtej hre disponovala Rumunka troma jednotlivými brejkbalmi. Lotyška si však poradila s kritickou situáciou a zjavne ju to povzbudilo: po znížení na 1:3 totiž zvládla aj brejk. Pri druhej šanci prinútila Halepovú k forhendovému zlyhaniu.

Namiesto črtajúceho sa manka 0:4 to náhle bolo len 2:3. Zápas stále bol na Ostapenkovej rakete. Krížny bekhend z nej však odletel vedľa na 15:40 v šiestom geme. Prvú hrozbu eliminovala Lotyška parádnym bekhendom popri čiare, pri druhej jej Rumunka pomohla chybou a tretia možnosť už neprišla – 3:3.

Ostapenková bola v tranze a bekhendovým returnom popri čiare si vypracovala dva brejkbaly za sebou. Halepová dala na zhodu, ale len sa prizerala forhendovému returnu na čiaru a Lotyška sa presadila stupňovaným útokom zakončeným forhendom zo vzduchu – 4:3 a servis.

Rumunka včas zabrala, odskočila na 40:15 a kvitovala metrový “out” z Lotyškinho bekhendu. “Hojdačková” fáza pokračovala: Halepová na podaní nezískala ani fiftín – 4:5. Ostapenková pri podávaní na set neváhala: forhendom popri čiare z behu si dodala tri setbaly a pri druhom vytiahla podobný úder.

III. set

Momentum bolo na strane Lotyšky a tá si najmä efektívnymi returnami dopriala náskok 40:15. Rumunka sa zachránila a išla na 1:0, rýchlo to bolo 1:1 (na 15, esom).

Halepová sa – takisto s istotou na 15 – posunula na 2:1. Vzápätí skúsene využila útlm Ostapenkovej – nechala ju vyhádzať sa na 1:3. Bekhend veľmi za nastolil tri brejkbaly, pri druhom prišlo podobné zlyhanie.

Ostapenková si však čerstvo pamätala, ako odvážnemu praje šťastie. Pri prvom brejkbale na 2:3 pokazila premotivovaný bekhendový return, pri druhom už sa nemýlila, vyprodukovala forhendový “winner”.

Lotyška sa bekhendovými krosmi vymanévrovala z nepríjemného manka 15:30 v šieste hre, cez zhodu vyrovnala na 3:3. Neochabujúca Lotyška unikla na 30:0 v tzv. Tildenovom geme a tvrdým forhendovým returnom si utvorila dva brejkbaly za sebou. Pri druhom páska siete zvrtla jej otázny bekhendový pokus do kurtu – 4:3 a bez okolkov aj 5:3.

Halepová podávala proti prehre. Ostapenková bekhendovým retuurnom zavŕšila preklopenie z 0:15 na 30:15 a neskôr si bekhendovým returnom dopriala mečbalový stav 40:30. Šancu premenila ďalším vydareným bekhendovým returnom.

Cesta Ostapenkovej za titulom:

1. kolo: Louisa Chiricová (USA, 128. vo svetovom rebríčku) 4:6, 6:3, 6:2 za 114 minút

2. kolo: Mónica Puigová (Portor./41.) 6:3, 6:2 za 68 minút

3. kolo: Lesia Curenková (Ukr./42.) 6:1, 6:4 za 65 minút

4. kolo (osemfinále): Samantha Stosurová (Aus.-23/22.) 2:6, 6:2, 6:4 za 118 minút

Štvrťfinále: Caroline Wozniacka (Dán.-11/12.) 4:6, 6:2, 6:2 z 113 minút

Semifinále: Timea Bacsinszká (Švaj.-30/31.) 7:6 (4), 3:6, 6:3 z 144 minút

Finále: Simona Halepová (Rum.-3/4.) 4:6, 6:4, 6:3 za 119 minút

Finále Roland Garros:

prehľad výsledkov predchádzajúcich pätnástich finále

2016 Garbine Muguruzová-Blancová (Šp.) – Serena Williamsová (USA) 7:5, 6:4

2015 Serena Williamsová (USA) – Lucie Šafářová (ČR) 6:3, 6:7 (2), 6:2

2014 Maria Šarapovová (Rus.) – Simona Halepová (Rum.) 6:4, 6:7 (5), 6:4

2013 Serena Williamsová (USA) – Maria Šarapovová (Rus.) 6:4, 6:4

2012 Maria Šarapovová (Rus.) – Sara Erraniová (Tal.) 6:3, 6:2

2011 Na Li (Čína) – Francesca Schiavoneová (Tal.) 6:4, 7:6 (0)

2010 Francesca Schiavoneová (Tal.) – Samantha Stosurová (Aus.) 6:4, 7:6 (2)

2009 Svetlana Kuznecovová (Rus.) – Dinara Safinová (Rus.) 6:4, 6:2

2008 Ana Ivanovičová (Srb.) – Dinara Safinová (Rus.) 6:4, 6:3

2007 Justine Heninová (Belg.) – Ana Ivanovičová (Srb.) 6:1, 6:2

2006 Justine Heninová (Belg.) – Svetlana Kuznecovová (Rus.) 6:4, 6:4

2005 Justine Heninová (Belg.) – Mary Pierceová (Fr.) 6:1, 6:1

2004 Anastasia Myskinová (Rus.) – Jelena Dementievová (Rus.) 6:1, 6:2

2003 Justine Heninová (Belg.) – Kim Clijstersová (Belg.) 6:0, 6:4

2002 Serena Williamsová (USA) – Venus Williamsová (USA) 7:5, 6:3