Östbergová bez zaváhania suverénne vyhrala a v premiére ovládla prestížny seriál Tour de Ski

VAL DI FIEMME 6. januára (WebNoviny.sk) – Nórka Ingvild Flugstad Östbergová sa stala víťazkou nedeľňajších stíhacích pretekov žien na 9 km voľnou technikou v 7. etape Tour de Ski v rámci Svetového pohára bežcov na lyžiach 2018/2019 v talianskom stredisku Val di Fiemme.

Rodáčka z Gjöviku zároveň prvý raz v kariére dosiahla prvenstvo v prestížnom seriáli a poistila si líderskú pozíciu v celkovom hodnotení SP. Na stupňoch víťazov ju doplnili Ruska Natalia Nepriajevová a Fínka Krista Pärmäkoskiová.

Stupňovala tempo aj v prudkom stúpaní

Östbergová vstupovala do záverečnej stíhačky s bezpečným 53-sekundovým náskokom pred Nepriajevovou a od úvodných metrov zvyšovala svoj odstup pred všetkými prenasledovateľkami. Dvadsaťosemročná Nórka stupňovala tempo aj v prudkom stúpaní na zjazdovku Alpe Cermis, ktorej sklon sa pohyboval v niektorých úsekoch až na úrovni 28 %. Do cieľa preto prišla o 2:42 min skôr ako druhá Nepriajevová.

Bronzovú priečku si bez problémov postrážila Pärmäkoskiová, no nevyšiel jej atak na súperku pred ňou. Z elitnej šestky si v poslednej etape polepšila akurát Ruska Anastasia Sedovová, ktorá pokorila piatu krajanku Julia Belorukovovú. Američanka Jessica Digginsová zostala na šiestej pozícii, ale získala ocenenie pre najlepšiu šprintérku seriálu. Minuloročná víťazka TdS Nórka Heidi Wengová finišovala ako siedma.

Zvládnutá neobľúbená etapa

„Je to neskutočné. Bol to pre mňa veľký sen, ale posledná etapa je veľmi náročná a nepatrí medzi moje obľúbené, no napokon som ju zvládla. Od začiatku stúpania som mala unavené nohy, veľmi to bolelo, ale snažila som sa sústrediť na svoj výkon a kúsok po kúsku sa približovať k cieľu,“ povedala v prvom televíznom rozhovore po príjazde do cieľa Östbergová, ktorá je jasná líderka Svetového pohára. V celkovom hodnotení má na konte 1152 bodov, čo je o 269 viac ako druhá Pärmäkoskiová. Tretia Nepriajevová stráca 271 bodov.

Trinásty ročník prestížneho seriálu Tour de Ski (29. 12. 2018 – 6. 1. 2019) pozostával zo siedmich etáp v štyroch zimných strediskách troch krajín. Úvodné dve etapy absolvovali lyžiarky v talianskom Toblachu, následne sa presunuli na jednu etapu do švajčiarskeho Val Müstairu a ďalšie dve boli na programe v nemeckom Oberstdorfe. Tradičné vyvrcholenie hostilo talianske Val di Fiemme.