Ovácie v stoji a hymna FC Liverpool: Martin Škrtel ukončil hráčsku kariéru, v Trnave chce zostať ako funkcionár

Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel v sobotu definitívne ukončil hráčsku kariéru. FC Spartak Trnava zavŕšil sezónu 2021/2022 domácim triumfom 1:0 nad Dunajskou Stredou a prevzal si bronzové medaily za konečné tretie miesto v najvyššej súťaži na Slovensku.

Zraky 8 000 divákov na Štadióne Antona Malatinského sa upierali najmä na 37-ročného Škrtela, ktorý absolvoval rozlúčku symbolicky v 37. minúte podľa čísla, ktoré nosí na drese.

Emotívna rozlúčka

Fanúšikovia mu venovali hlasné ovácie v stoji, zatiaľ čo z reproduktorov znela hymna FC Liverpool „You´ll never walk alone“.

„Čas zo začiatku plynul pomaly a potom veľmi rýchlo. Keď už prišla 35. alebo 36. minúta, tak už som si začal uvedomovať, že koniec je už veľmi blízko a lomcovali so mnou emócie. Keď počujete ľudí spievať vaše meno v takom počte a vidíte všetkých tých známych, spoluhráčov a rodinu, je to veľmi emotívne. Ale už je to za mnou a teraz sa treba pozerať iba dopredu,“ povedal 104-násobný reprezentant Slovenska so slzami v očiach vo videu na webe TA3.

Do Trnavy prišiel v lete 2021 po sedemnástich rokoch v zahraničí. Seniorskú kariéru odštartoval v Trenčíne (2001 – 2004), potom ako legionár pôsobil v ruskom Zenite Petrohrad (2004 – 2007), anglickom FC Liverpool (2008 – 2016), tureckom Fenerbahce Istanbul (2016 – 2019) aj istanbulskom Basaksehire (2019 – 2021).

Škrtel miluje Trnavu

„Konečne je všetko už za mnou, lebo ten týždeň bol náročný a emotívny. Stupňovalo sa to a dnes to vyvrcholilo. Ja som rád, že všetko okolo toho oznámenia konca je za mnou. Samozrejme, že s koncom kariéry sa budem vyrovnávať dlhšie, ale ako som už povedal, raz to muselo prísť. Som rád, že na zápas prišlo dosť divákov a že vytvorili atmosféru a že za tých 37 minút sme nedostali gól a napokon sme zvíťazili. Myslím si, že je to pre nás vydarený deň,“ pokračoval účastník MS 2010 aj ME 2016, ktorý nevylúčil pokračovanie v trnavskom klube: „Trnava je klub, ktorý milujem, mal som možnosť pôsobiť tu ako hráč. Keby som mohol pokračovať v inej funkcii, tak by to bolo dobré. Musím si to ešte premyslieť, lebo nikde nie je napísané, že ten, kto je úspešný hráč, bude aj úspešný funkcionár.“

„Som presvedčený, že zostane v Trnave,“ povedal tréner Spartaka Michal Gašparík na margo možnej budúcej spolupráce s najlepším slovenským futbalistom z rokov 2007, 2008, 2011 a 2012.

Majstrom sa stal v Rusku so Zenitom (2007) aj Turecku s Basaksehirom (2020). V Anglicku s Liverpoolom ovládol Ligový pohár (2011/2012) a nedávno vo farbách Trnavy aj Slovenský pohár (2021/2022).