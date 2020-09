Ožije prípad údajných Ficových stámiliónov na Belize, o ktorých hovoril Matovič?

Bol horúci augustový deň v roku 2015, keď opozičný poslanec Igor Matovič (OĽaNO) zverejnil informáciu od anonyma, že premiér Robert Fico má vraj stámiliónové účty v stredoamerickom štáte Belize.

Pri preverovaní polícia informáciu o účtoch nepotvrdila a kauza išla do stratena. Nič sa na tom nemení ani po tom, ako si aktéri tohto prípadu vymenili hlavné úlohy. Matovič sa stal predsedom vlády a Fico sedí v parlamente v opozičnom kresle.

Polícii chýbajú nové skutočnosti

Hovorca policajného prezídia Michal Slivka pre portál Webnoviny.sk uviedol, že vyšetrovateľ vec odmietol 15. októbra 2015. A polícia nemá v rukách nové informácie, aby prípad znovu otvorila.

„Zo zadovážených dokumentov priamo z Belize a výpovedí, sa vylúčili skutočnosti o účtoch uvádzané vtedajším poslancom Igorom Matovičom a tiež nebola zistená žiadna súvislosť s písomným materiálom, ktorý predložil vtedajší poslanec. Vzhľadom na fakt, že sa od vtedy nevyskytli žiadne nové skutočnosti, nie je dôvod na opätovné preverovanie veci,“ ozrejmil Slivka.

Rovnako sa vyjadril aj rezort vnútra. Podľa riaditeľky tlačového odboru ministerstva vnútra Barbary Túrosovej občania a aj minister vnútra sa musia riadiť platnou legislatívou, ktorá upravuje oživovanie spisov a riešenie prípadov.

Predseda strany SMER-SD Robert Fico Foto: SITA/Milo Fabian.

„Podľa aktuálnych informácií polícia nemá nové skutočnosti, na základe ktorých by mohla znovuotvoriť prípad údajných účtov pána Fica a jeho manželky na Belize,“ povedala portálu Webnoviny.sk Túrosová.

Matovič v roku 2015 na tlačovke vyhlásil, že má od anonyma informáciu, že premiér Fico si mal spolu s manželkou v roku 2008 založiť na Belize schránkovú firmu. Firma si údajne založila dva bankové účty a stav účtov k 21. júlu 2015 je vraj 674 546 004,42 amerických dolárov. Matovič zároveň povedal, že má od anonyma zdokladovaný prípad, ako sa mal tento účet plniť. Fico na Matoviča reagoval odkazom, že „kope krížom krážom a vymýšľa si úplné nezmysly“.

Po dvoch týždňoch od vypuknutia kauzy finančná spravodajská jednotka v Belize slovenským orgánom oznámila, že Fico a jeho manželka nemali a ani nemajú žiadne osobné ani podnikateľské účty či finančné produkty vedené na Belize.

Na tieto informácie Matovič reagoval, že Belize je Noemova archa zločincov, ktorí sa tam schovávajú. Belize označil za najskorumpovanejšiu krajinu, kde sa dá kúpiť spravodlivosť. Prípad však neskončil, Matovič v roku 2017 čelil obžalobe za ohováranie pre belizské účty. Okresný súd Bratislava I začiatkom roka 2018 trestné stíhanie poslanca nakoniec zastavil.

Pri podozreniach o financiách politikov sa má postupovať rovnako

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že ak je podozrenie, že vysokopostavený politik prišiel k veľkej sume peňazí nelegálne, vždy to treba dôsledne vyšetriť a platiť by to malo o Ficovi i o Matovičovi rovnako.

„V čase, keď prišiel poslanec Matovič s informáciou o účtoch na Belize, tak slovenská polícia bola riadená človekom, ktorý mal veľmi blízko k premiérovi Ficovi. Je pochopiteľné, že vzhľadom na skutočnosti, ktoré sa postupne vyplavujú na povrch, tak polícia možno ani nemala záujem tie veci vyšetrovať,“ povedal portálu Webnoviny.sk Koziak.

Podľa politológa v súčasnosti má Národná kriminálna agentúra (NAKA) rozviazané ruky a zrejme by sa mala na tento prípad pozrieť. Ako ďalej poznamenal, Matovič má pravdu v tom, že Belize je miesto na odkladanie špinavých peňazí. „Nebude to jednoduché, ale bolo by potrebné to otvoriť v situácii, kedy nemáme pochybnosti, že by vyšetrovanie zo strany našich orgánov bolo sabotované, lebo v minulosti taký pocit mohol byť,“ uzavrel Koziak.

Aktuálne je však pod drobnohľadom investícia manželky premiéra Matoviča do spoločnosti Arca Investments. Pôvodne sa hovorilo o sume údajne až do 10 miliónov eur, ktoré mala investovať do Arca Capital. Keď sa objavili pochybnosti, či jeho manželka nebola zvýhodnená pri vyplatení peňazí po prevalení informácií, že Arca Capital je v problémoch, Matovič informoval, že išlo o útok bývalých premiérov Fica (Smer-SD) a Petra Pellegriniho (Hlas-SD). Povedal, že manželka má tri zmenky Arca Investments po 200-tisíc eur, ktoré jej nevyplatili.

Opozičný Smer-SD pred časom podal trestné oznanie na Arca Capital pre podozrenie zo zvýhodňovania veriteľa, teda rodiny premiéra Matoviča. Skupina Arca Capital vyhlásila, že žiadny z jej klientov nebol nezákonne uprednostnený pred inými a ani žiadnemu svojmu investorovi neposkytla vopred zvýhodňujúce obchodné informácie.