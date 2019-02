Pacienti zrejme ľahšie získajú lieky na výnimku, ale podľa štátnej poisťovne musia splniť kritériá

BRATISLAVA 22. februára (WebNoviny.sk) – Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) chce naviazať schvaľovanie liekov na výnimku na prevenciu.

Ako na piatkovom stretnutí s novinármi uviedla generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková, jedno z kritérií na schválenie výnimky bude, že pacient absolvoval preventívnu prehliadku. „V súčasnej dobe sme rozmýšľali nad tromi diagnózami,“ uviedla.

Tri diagnózy

Ide o kolorektálny karcinóm, rakovinu krčka maternice a rakovinu prsníka. „Penetrácia na preventívne prehliadky je veľmi nízka. Chceme dostať do povedomia pacientov to, aby si uvedomovali, čo to je zdravie a aby si ho chránili, a teda chodili na preventívne prehliadky,“ povedala šéfka poisťovne. Zatiaľ ide o pilotný projekt.

Schvaľovanie výnimiek sa týka tých liekov, ktoré nie sú v kategorizácii. Ako informovala VšZP, aktuálne je v zozname kategorizovaných liekov 4 400 liekov a zoznam sa 12-krát ročne aktualizuje.

VšZP v roku 2018 schválila vyše 7 000 žiadostí o lieky na výnimku s tým, že schválila 85 % z nich. Štátna poisťovňa dáva aktuálne najviac prostriedkov na takéto lieky spomedzi všetkých poisťovní. Je to aj dôsledkom toho, že vo VšZP je viac drahších pacientov.

Počet liekov na výnimku stúpa

V minulom roku zaplatila poisťovňa za lieky 760 mil. eur. Cez centrálne nákupy nakúpila viac ako 13 % z nich (102 mil. eur). Za lieky na výnimky zaplatila 35 mil. eur, čo je zhruba 4,6 % z jej minuloročných výdavkov na lieky.

Podľa Hlinkovej počet liekov na výnimku stúpa a trend udeľovania výnimiek bude mať aj naďalej vzostupnú tendenciu, hlavne pri cytostatikách, kde sú v popredí inovácie. Poisťovňa má k dispozícii 30-dňovú lehotu na schvaľovanie výnimky.

Tá je však často podľa VšZP nedostatočná, keďže na správne rozhodnutie treba podľa Hlinkovej viac času. Ako uviedla šéfka VšZP, pravidlá liekových výnimiek si každá poisťovňa prispôsobuje sama.