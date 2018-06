Panama si na MS v Rusku nechce urobiť hanbu, hrať bude aj za niekdajšieho lídra Henríqueza

SOČI 18. júna (WebNoviny.sk) – Keď si Panama vlani v októbri po víťazstve nad Kostarikou (2:1) premiérovo v histórii zabezpečila miestenku na majstrovstvá sveta vo futbale, radosť v tejto stredoamerickej krajine nemala konca. Tamojší prezident sa dokonca rozhodol dať všetkým občanom deň voľna.

Panamčania sú spoločne s Islanďanmi jedinými tímami, ktoré v Rusku debutujú na scéne „mundialu“. Kým mužstvo zo severu Európy na úvod šokovalo hviezdnu Argentínu, s ktorou uhralo remízu 1:1, zástupca zóny CONCACAF z Panamy vstúpi do turnaja v pondelok duelom s belgickými „červenými diablami“. „Našou hlavnou úlohou je vyhnúť sa situácii, po ktorej by sa z nás mohol vysmievať celý svet,“ poznamenal kolumbijský tréner Panamčanov Hernán Darío Gómez.

Jeho zverenci si uvedomujú, že duel s Belgičanmi bude výnimočný. „Keď pred zápasom zaznie naša hymna, mnohí Panamčania budú plakať. Už teraz viem povedať, že jedným z nich budem aj ja. Bude to nádherný moment,“ vyhlásil 32-ročný obranca Román Torres, ktorý v kvalifikácii strelil postupový gól Panamy. Nechýbalo veľa a život tohto hráča sa mohol uberať iným smerom. „Keď mal Román 13 rokov, dostal sa do zlej partie. Pre jeho dobro sme sa museli odsťahovať z chudobnej štvrte,“ prezradila jeho matka Gisell.

Mnohí členovia panamského tímu počas MS myslia na Amílcara Henríqueza, ktorého v apríli minulého roka zavraždili. Za svoju krajinu nastúpil 85-krát a určite by bol súčasťou panamského mužstva v Rusku. „Bol to vodca nášho tímu. Viem, že v Rusku bude s nami a zhora nám bude vlievať energiu tak, ako to robil počas svojej krásnej kariéry,“ vyhlásil Edgar Carvajal, asistent Hernána Daría Gómeza.

