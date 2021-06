Pápež František vystúpil prvýkrát na Globsecu, koronakríza nám otvára nové možnosti

Krízy nám pripomínajú, že žiadny človek sa nezachráni bez pomoci iných. Aj takéto posolstvo ponúklo utorňajšie vystúpenie pápeža Františka v rámci bezpečnostnej konferencie Globsec Forum 2021 v Bratislave.

Treba prijať zodpovednosť

Pontifik pripomenul, že kríza, ktorú priniesla pandémia koronavírusu, „nám otvára cestu do budúcnosti, ktorá uznáva skutočnú rovnosť všetkých ľudí“. Tí, ktorí počas krízy nekonajú, podľa neho premrhávajú príležitosti, ktoré kríza ponúka.

V rámci videoodkazu v taliančine František skonštatoval, že pri snahách o opätovnú obnovu tohto sveta by sa ľudia nemali sústrediť na to, čo bolo predtým, ale na nápravu toho, čo pred príchodom koronavírusu nefungovalo a čo prispelo k prehĺbeniu súčasnej krízy. „Kto sa chce pozviechať z pádu, musí čeliť okolnostiam vlastného zrútenia sa a prijať zodpovednosť,“ dodal pápež.

Kroky vpred

Svätý Otec priznal, že vidí svet, ktorý bol oklamaný iluzórnym pocitom bezpečia, založený na hlade po zisku. „Vidím model hospodárskeho a spoločenského života, ktorý sa vyznačuje toľkými nerovnosťami a sebectvom, v ktorom malá väčšina svetovej populácie vlastní väčšinu majetku, pričom často neváha využívať ľudí a zdroje. Vidím životný štýl, ktorý sa nedostatočne stará o životné prostredie. Sme zvyknutí neobmedzene konzumovať a ničiť to, čo patrí všetkým,“ poznamenal.

Napriek všetkému však tvrdí, že kríza otvára nové možnosti. „Núti nás vybrať si, či už dobré alebo zlé. Z krízy neprinesie to, čo predtým. Buď to bude lepšie alebo horšie. Ale nikdy nie to isté. To, čo sme videli a zažili, nás povzbudzuje k zlepšovaniu sa. Využime tento čas a urobme kroky vpred,“ skonštatoval pápež František, ktorý na záver vyzval prítomných na mierové spolužitie medzi národmi.