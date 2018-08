Do parlamentu by išlo osem strán. V prvej trojke sú Smer-SD, SaS a SNS

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Ak by sa parlamentné voľby konali sa tento víkend, vyhrala by ich strana Smer-SD s podporou 21,4 percenta a 36 mandátmi.

Druhá by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 15,7 percenta a získala by 27 kresiel. Prvú trojicu s najvyšším počtom potenciálnych voličov uzatvára strana Slovenská národná strana (SNS) so ziskom 11,0 percenta hlasov a s 19 mandátmi.

Vplýva to z prieskumu volebných preferencií agentúry AKO, s. r. o., ktorý sa uskutočnil 15. až 17. augusta formou telefonického dopytovania (CATI).

OĽaNO-NOVA by malo 14 mandátov

Výberovú vzorku tvorilo 1000 respondentov. Tí odpovedali na otázku: Ak by sa tento víkend konali voľby do NR SR, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?. Vzorka bola reprezentatívna voči populácii SR z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, národnosti, kraja. Agentúru SITA o výsledkoch prieskumu informovala Kamila Hříchová z agentúry AKO.

Na štvrtom mieste skončila strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), ktorá by získala 10,9 percenta hlasov respondentov (18 mandátov), hnutie Sme rodina – Boris Kollár by volilo 10,3 percenta opýtaných a získalo by 17 mandátov, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-NOVA) by získali 8,4 percenta, čiže 14 mandátov.

Progresívne Slovensko má vyše štyri percentá

Do parlamentu by sa dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 6,1 percenta a 10 mandátmi a strana Most-Híd so ziskom 5,3 percenta a v parlamente by mala 9 poslancov.

Mimo parlamentu by zostali strany Progresívne Slovensko (4,1 percenta), strana SPOLU – občianska demokracia (3,3 percenta) a Strana maďarskej komunity (3,0 percenta).

Podľa prieskumu 11,2 percenta respondentov deklarovalo, že by určite nešlo voliť, 17,3 percenta odpovedalo, že nevie, koho by teraz volili a 1,5 percenta odmietlo prezradiť, koho by volili. Rozhodnutých respondentov bolo 70 percent.