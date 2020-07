Passat a Superb by bratislavskému Volkswagenu pomohli vyťažiť kapacity, tvrdí analytik

Presunutie výroby novej generácie Passatu a Superbu na Slovensko by bolo pre bratislavskú fabriku automobilky Volkswagen pozitívnou správou.

Podľa analytika Revue priemyslu Martina Jesného by totiž závod získal nový model na mierne odlišnej platforme, ako vyrábal doteraz.

Novou výrobou by dokázal vyťažiť doteraz nevyužívané kapacity a zároveň by sa jeho produkcia dostala aj na nové trhy.

Oficiálne nič nie je isté

Uviedol to pre agentúru SITA v reakcii na medializované správy o rozhodnutí automobilky Volkswagen nepostaviť nový závod v Turecku a výrobu nových Passatov a Superbov presunúť na Slovensko. Automobilka tieto rozhodnutia však ešte oficiálne nepotvrdila.

V každom prípade, o presune výroby týchto koncernových modelov strednej triedy do Bratislavy sa špekulovalo už mesiace zároveň s postupným odďaľovaním verdiktu Volkswagenu ohľadom novej fabriky v Turecku.

Ak by sa tento transfer výroby potvrdil, Bratislava by podľa Jesného síce nezískala najpopulárnejšiu konštrukciu automobilu na trhu, tieto modely však majú stabilných zákazníkov.

„Sú to tradičné autá firemných flotíl,“ tvrdí analytik. Navyše ich atraktivitu zvyšuje aj fakt, že oba modely majú aj elektrifikované hybridné verzie.

Robota pre ľudí

Dôležitým faktom pri presune Passatov a Superbov na Slovensko by však bolo, že by pomohli vyplniť existujúce nevyužité kapacity závodu.

„Zlepšilo by to vyťaženie kapacít a tým pádom by bola väčšia pravdepodobnosť, že ľudia vo fabrike budú mať robotu,“ dodal Jesný s tým, že výhodou by bolo aj to, že ide o odlišný typ produktu od toho, čo sa v Bratislave vyrába v súčasnosti, a taktiež cielený na rozličné trhy.

Momentálne sa v bratislavskom Volkswagene vyrábajú prémiové SUV a malé mestské automobily. Kým automobily SUV sú stále populárne, pociťujú otrasy na nosných trhoch.

Malé mestské autá vyrábané v Bratislave sú zase podľa analytika zrejme produktom iba na dobu určitú, keďže v súčasnosti pomáhajú koncernu plniť kvóty emisnej legislatívy.

Rozumné rozhodnutie

Rozhodnutie nestavať novú fabriku v Turecku a presunúť výrobu do nevyužitých kapacít v Bratislave by bolo podľa Jesného správne aj z pohľadu koncernu Volkswagen ako takého.

„Je to momentálne veľmi rozumné rozhodnutie, lebo Bratislava je fabrika s veľkou kapacitou, ktorá bola sčasti nevyužitá. Majú veľmi dobré výsledky v kvalite a efektivite výroby a zároveň už je zabehnutá a vyrába veľa modelov pod jednou strechou,“ tvrdí Jesný.

Takéto riešenie je podľa neho určite efektívnejšie, ako v neistých časoch stavať úplne novú fabriku a zabehávať v nej výrobu. „Držalo by to nevyužité kapacity už existujúcich závodov, vrátane Bratislavy,“ dodal.

Podľa medializovaných informácií pritom všetko nasvedčuje tomu, že výroba novej generácie Passatu a Superbu smeruje do Bratislavy.

O presune vraj už rozhodli

Podľa zdrojov portálu Automotive News z prostredia automobilky Volkswagen je o tomto presune už rozhodnuté.

„Volkswagen bude teraz vyrábať novú generáciu Passatu a Superbu vo svojom závode v Bratislave,“ uvádza portál s odvolaním sa na spomínané zdroje.

Samotný bratislavský Volkswagen sa k prípadným novým výrobám aj v rámci korporátnych pravidiel nevyjadruje.

„Prosíme o pochopenie, že potenciálne prideľovanie produktov v rámci koncernu zásadne nekomentujeme,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa spoločnosti Volkswagen Slovakia Lucia Kovarovič Makayová.