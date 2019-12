Paul McCartney nahral tajný vianočný album, ale počuť ho môže len spevákova rodina

Britský spevák a hudobník Paul McCartney raz nahral tajný vianočný album, ktorý každý rok počúva len jeho rodina. Niekdajší člen legendárnych The Beatles to prezradil v relácii World at One britského rádia BBC Radio 4. „Pred rokmi som si myslel, že tu neboli veľmi dobré vianočné nahrávky. Takže som v priebehu pár rokov chodil do môjho štúdia a urobil jednu,“ povedal 77-ročný muzikant.

Demo s tradičnými koledami však podľa jeho slov nikdy nevydá, a to aj napriek tomu, že je u jeho rodiny populárne. „Deti to majú rady. Viete, je to niečo, čo v priebehu rokov počúvali. A teraz sú to vnúčatá, čo im vštepujú moju nahrávku s koledami,“ zamyslel sa umelec, ktorý má päť detí a osem vnúčat.

James Paul McCartney je jedným z najslávnejších hudobníkov všetkých čias. V rokoch 1960 až 1970 bol členom spomínanej kultovej kapely The Beatles. Tá vo Veľkej Británii nahrala a vydala dvanásť štúdiových albumov. Po jej rozpade pôsobil do roku 1981 v skupine Wings, v ktorej hrala aj jeho zosnulá manželka Linda McCartney.

Je tiež členom dua The Fireman, s ktorým vydal tri albumy. McCartney má na konte zatiaľ 17 sólových štúdioviek. Dva razy ho uviedli do Rock’n’rollovej siene slávy, v roku 1988 ako člena The Beatles a o jedenásť rokov neskôr aj ako sólového umelca. Zahral si v snímkach Ťažký deň (1964) či Pomoc (1965).

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.