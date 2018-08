Paul Stastny posilní finalistu NHL, Golden Knights budú podľa neho úspešní aj v ďalšej sezóne

LAS VEGAS 14. augusta (WebNoviny.sk) – Americký hokejový útočník a akvizícia úspešného nováčika zámorskej NHL Vegas Golden Knights Paul Stastny verí, že Golden Knights môžu zopakovať úspech z premiérovej sezóny medzi elitou.

„Zlatí rytieri“ sa v sezóne 2017/2018 prebojovali až do finále profiligy, v ňom však nestačili na Washington Capitals a prehrali 1.4 na zápasy.

V NHL neexistujú náhody

„Minulý rok prevýšili očakávania a myslím si, že prekvapili každého. Tento rok to podľa mňa bude rovnaké. Ostatní si možno povedia, že minulý rok bola len náhoda. Ale v tejto lige neexistujú žiadne náhody, veď odohrali 82 zápasov základnej časti a ďalších 20 v play-off. Neustále museli niečo dokazovať,“ uviedol Paul Stastny na pondelňajšom charitatívnom golfovom turnaji St. Louis AAA Blues Celebrity Golf Classic pre oficiálny ligový web.

Syn slovenskej legendy Petra Šťastného strávil uplynulý ročník ako hráč Winnipegu a St. Louis. V 82 stretnutiach základnej časti NHL nazbieral 53 bodov (16+37), v play-off pridal 15 bodov (6+9) v 17 zápasoch. Niekoľkokrát nastúpil aj proti Vegas. „V minulej sezóne som si ako ich súper uvedomil, aké ťažké je hrať proti Vegas. Nie len v play-off, ale aj v základnej časti. Majú široký káder, nemajú iba jednu superhviezdu, ale veľa dobrých hráčov a všetci dodržujú jeden systém. Nezáleží na tom, či nastúpite proti elitnému alebo štvrtému útoku, oba budú hrať agresívne. Myslím si, že toto z nich urobilo naozaj úspešný tím,“ poznamenal 32-ročný rodák z Québecu.

Rád pomôže mladším hráčom

Stastny podpísal s Golden Knights kontrakt na tri roky v deň otvorenia trhu s voľnými hráčmi. Počas najbližších troch sezón si zarobí v priemere 6,5 milióna USD ročne. Americký center pôsobil okrem Jets a Blues aj v Colorade, v NHL doposiaľ odohral 824 zápasov základnej časti so ziskom 646 bodov (220+426), a ďalších 72 duelov a 50 bodov (20+30) v play-off. Strieborný medailista z OH 2010 vo Vancouveri by Golden Knights rád prispel produktivitou a ujal sa úlohy lídra.

„Rád pomôžem mladším hráčom. Budem sa snažiť zapadnúť do tímu a produktivitou. Počas celej mojej kariéry som tvrdo pracoval a vybudoval si určitú reputáciu. Viem, čo môžem priniesť tomuto tímu a myslím si, že aj oni to vedia,“ dodal P. Stastny.