Paul Stastny vyrovnal zápis legendárneho otca Petra a gólom spečatil triumf Winnipegu (video)

Paul Stastny nedostal do vienka toľko hokejového talentu ako jeho otec Peter a nikdy nebude atakovať jeho skvelé štatistiky v najslávnejšej hokejovej profilige. V aspekte dlhovekosti však už svojho slávneho otca dostihol. V pondelok na ľade Vancouveru odohral 35-ročný rodák z Québec City 977. zápas v NHL, čo je presne rovnaký počet, aký mal pred 25 rokmi na konci kariéry Peter Šťastný.

Otec je jeho najväčším fanúšikom

„To je zrejme jediná štatistika, v ktorej ho aj predstihnem. Otec je môj najväčší fanúšik a ja zasa fandím jemu. Tak to má byť vo vzťahu otca so synom. Som požehnaný, že to tak je,“ uviedol Paul Stastny ešte pred pondelkovým zápasom, cituje ho web NHL.

Kariérny míľnik si skúsený center spestril solídnym výkonom. V 57. min svojím desiatym gólom v sezóne pečatil triumf Winnipegu na ľade Vancouvru na 4:0, keď strelou švihom prekonal Thatchera Demka. Na konci zápasu mal aj dva plusové body, zablokovanú strelu a 50-percentnú úspešnosť na vhadzovaní. Celkovo v 32 zápasoch tejto sezóny nazbieral 19 kanadských bodov a počas celej kariéry 745. Pre porovnanie jeho otec Peter Šťastný v 977 zápasoch dosiahol 1239 bodov a len asistencií mal 789.

V máji môže prekonať hranicu 1000 zápasov

Paul Stastny sa zrejme v najbližšom čase dostane aj na hranicu 1000 zápasov v základnej časti NHL. Ak program Winnipegu zostane nezmenený a Stastny bude pravidelne nasadzovaný do zápasov, stane sa tak 7. mája.

„Želám mu, aby ma v hokeji prekonal v čomkoľvek. Nikto si to nepraje viac ako práve ja. Som jeho najväčší fanúšik a chcem, aby túto sezónu dokončil bez zranenia či choroby a mohol sa tak dočkať tisíceho zápasu. Je to míľnik, ktorý v mnohom vypovedá o hokejistovi a jeho zanietení. Tisíc zápasov je obrovský počin a syn ich už má na dosah. Som z toho nadšený a extrémne hrdý,“ komentoval Peter Šťastný.

Najproduktívnejšia dvojica v NHL

Peter Šťastný a jeho „Paľko“ patria medzi najproduktívnejšie dvojice v kategórii otec – syn v histórii NHL. Spolu do dnešného dňa odohrali v profilige 1954 zápasov a dokopy v nich nazbierali 1984 bodov. Lepšie boli iba dva legendárne rodinné klany – Gordie a Mark Howeovci (2592 bodov v 2696 zápasoch) a Bobby a Brett Hullovci (2561 bodov v 2332 zápasoch).

„Je to skvelé, keď sa nad zamyslíte. Nikdy som sa však nesnažil nikoho prekonať. Chcel som len hrať hokej a mať čo najlepšiu reputáciu. Chcem, aby ma poznali ako spoľahlivého hráča, ale najmä dobrého človeka. To je najdôležitejšie. O to sme sa predovšetkým spolu s otcom usilovali,“ skonštatoval Paul Stastny.

Od otca sa učí celý život

Najproduktívnejší hráč Winnipegu Mark Scheifele prežil po boku Paula Stastneho istý čas svojej kariéry. Spolu si obliekali dres Winnipegu Jets v sezóne 2017/2018 a pokračujú aj v aktuálnom ročníku po Paulovom návrate z tímu Vegas Golden Knights.

„Paul sa od otca učí celý svoj život. Výsledkom je jeho líderstvo na ľade. Hráči ako on robia všetko preto, aby boli pripravení na každý zápas a po ňom ho ešte aj študujú. Vždy som zvedavý na jeho názor o hokeji, lebo mu rozumie. Som šťastný, že môže byť mojím spoluhráčom aj priateľom,“ povedal Mark Scheifele o Paulovi Stastnom.