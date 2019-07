Pavol Streicher sa stal novým trénerom hádzanárok Slovenska, takúto príležitosť už neočakával

Novým trénerom hádzanárok Slovenska sa stal Pavol Streicher. Vedenie Slovenského zväzu hádzanej (SZH) ho uviedlo do funkcie mesiac po odvolaní predchádzajúceho kormidelníka Jána Packu, ktorému sa nepodarilo uspieť v kvalifikácii MS 2019.

Za jeho predčasným koncom po necelom roku, keď mal zmluvu platnú do 30. júna 2020, boli neuspokojivé výkony reprezentačného družstva. Dohoda so Streicherom znie na dva roky s opciou na rovnako dlhé obdobie.

„Sme radi, že po hektických udalostiach v júni sa nám rýchlo podarilo nájsť odborníka ako je pán Streicher. Veríme, že sa mu na novom poste bude dariť. Na pozíciu hlavného trénera ženskej reprezentácie sme hľadali skúseného kouča. On ním určite je a sme veľmi radi, že sme sa s ním dohodli. Pevne verím, že pomôže nášmu tímu zlepšiť herný prejav a prebojovať sa na svetový či európsky šampionát,“ povedal prezident SZH Jaroslav Holeša.

Šéf slovenskej hádzanej priznal, že pri hľadaní Packovho nástupcu ich tlačil čas: „Mali sme k dispozícii relatívne krátky čas, aby sme sa dohodli vzhľadom na septembrový štart kvalifikácie. Neboli sme pripravení na ukončenie zmluvy s Jánom Packom v júni. Od začiatku sme si hovorili, že zahraničný tréner neprichádza do úvahy, keďže väčšina reprezentantiek pôsobí v našej lige a v maďarskej súťaži. Streicher bol logická voľba číslo jeden. Už na konci júna sme vedeli, že práve jeho chceme osloviť. Objavil sa aj na seminári, ktorý sme organizovali a tam sa uskutočnili prvé rozhovory.“

Holešu doplnil viceprezident SZH Ernö Kelecsényi: „S pánom Streicherom už spolupracujem dlhšie na metodickej úrovni a dobre poznáme jeho prácu. V ňom sme našli osobu, ktorá spĺňala naše kritériá. Má slovenské korene a bohaté skúsenosti zo zahraničia.“

Dvadsať rokov pôsobí mimo Slovenska

Pavol Streicher už vyše 20 rokov pôsobí mimo Slovenska. Takúto trénerskú príležitosť už neočakával, na pôsobenie v národnom tíme sa teší.

„Musím priznať, že ma ponuka predstaviteľov SZH príjemne prekvapila. Ak mám byť úprimný, už som s ňou nepočítal. Nemusel som dlho premýšľať, pretože som mal pocit, že mojej trénerskej kariére chýbalo to najhodnotnejšie. Pocta viesť reprezentáciu vlastnej krajiny. Je to pre mňa veľká česť a zároveň veľká výzva. Cieľom bude postupnými krokmi posúvať sa dopredu individuálne či tímovo. K tomu potrebujeme veľké oduševnenie a korektnú spoluprácu všetkých partnerov,“ uviedol 61-ročný topoľčiansky rodák.

Jeho prácu si cenia vo Švajčiarsku i Nemecku, kde je hlavným trénerom na Bádenskom zväzu hádzanej. Začne tam už svoju 19. sezónu v tejto funkcii. „Aj vďaka pochopeniu môjho súčasného zamestnávateľa, s ktorým sme dospeli ku kompromisnému riešeniu, sme rýchlo našli spoločnú reč,“ poznamenal Streicher.

Nový reprezentačný kormidelník si uvedomuje, že má pred sebou náročnú úlohu: „Viem, že sa momentálne nachádzame v tretej výkonnostnej skupine. Radi by sme sa postupne prepracovali do druhej, čo by nám umožnilo účasť aj na významných podujatiach. Pravdepodobne to nebude možné zvládnuť v priebehu niekoľkých týždňov či mesiacov. Vyžaduje si to veľkú dávku energie. Posunúť sa dopredu musí byť náš spoločný projekt.“

Členovia realizačného tímu

Nový kormidelník ešte nezverejnil mená členov realizačného tímu.

„Mám určitú predstavu, ale ešte som s tými ľudmi nehovoril. Urobím tak v najbližších dňoch. Doteraz bolo totiž moje vymenovanie štátnym tajomstvom. Realizačný tím chcem mať skompletizovaný do úvodného zrazu, ktorý nás čaká začiatkom septembra,“ pokračoval Streicher, pre ktorého to nie je prvá skúsenosť so slovenskou ženskou reprezentáciou. V rokoch 1993-1994 pôsobil ako asistent Františka Baka.

Od apríla je známe, že hádzanárky Slovenska budú o postup na ME 2020 v Dánsku a Nórsku, bojovať v rámci 4. kvalifikačnej skupiny s Ruskami, Srbkami a Švajčiarkami. Kvalifikačnú ouvertúru absolvujú 25. septembra v Krasnodare proti Ruskám, úradujúcim olympijským víťazkám a finalistkám ME 2018.

„Vieme s kým hráme, nebudeme vyhlasovať, že ideme do Ruska vyhrať. Želám si však, aby sme po každej reprezentačnej akcii nadobudli pocit, že sa posúvame dopredu herne i ako tím, čo sa neskôr musí prejaviť aj na výsledkoch,“ dodal hádzanársky odborník, ktorý od roku 2017 pôsobí aj ako lektor Európskej hádzanárskej federácie.