Pellegrini a Lajčák symbolicky pokrstili novú budovu slovenského konzulátu v New Yorku

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák v utorok spoločne s predsedom vlády Petrom Pellegrinim symbolicky pokrstili novú budovu slovenského generálneho konzulátu v New Yorku. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Budova v najväčšom meste USA je vo vlastníctve štátu.

Rokovanie s Guterresom

„Som hrdý, že na budove slovenského generálneho konzulátu na Manhattane tak konečne zaveje slovenská štátna vlajka. Verím, že sa tieto nové priestory stanú dôstojným centrom pre komunitu Slovákov pôsobiacich v New Yorku a v jeho širšom okolí. Naši občania a krajania sa budú môcť obracať na nás s dôverou či už pri riešení svojich konzulárnych problémov alebo pri hľadaní podpory pre projekty zamerané na prezentáciu Slovenska v zahraničí,“ uviedol Lajčák.

Šéfa slovenskej diplomacie spolu s predsedom vlády prijal aj generálny tajomník OSN António Guterres. Rokovania boli dominantne zamerané na otázky súvisiace s klimatickou zmenou, na implementáciu Agendy 2030 k udržateľnému rozvoju, ako aj na aktuálny vývoj v Európe.

Slovenský premiér v súvislosti s výsledkami Klimatického summitu informoval o záväzku slovenskej vlády zastaviť výrobu elektrickej energie z uhlia do roku 2023 a do roku 2027 zastaviť aj jeho ťažbu.

Zároveň uviedol, že Slovensko sa prihlásilo ku klimatickej neutralite do roku 2050 a do roku 2030 chce vyčleniť ďalších 2,5 miliardy eur na investície do boja s klimatickou zmenou.

Dohoda medzi OSN a OBSE

Lajčák v utorok taktiež ako zástupca predsedníckej krajiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) podpísal s generálnym tajomníkom OSN rámcovú dohodu o spolupráci medzi oboma organizáciami, ktorá nahradí súčasne platnú dohodu z roku 1993.

Podľa Lajčáka podpísanie rámcovej dohody posilní postavenie medzinárodných organizácií pri riešení krízových otázok vo svete. V New Yorku rokoval aj s námestníčkou generálneho tajomníka OSN pre politické otázky a budovanie mieru Rosemary DiCarloovou, ktorú informoval o aktuálnom vývoji v OBSE s osobitným dôrazom na Ukrajinu.

Šéf slovenskej diplomacie sa taktiež stretol so Slovákmi, ktorí pracujú v štruktúrach OSN, pričom ocenil ich prínos k budovaniu pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí ako aj k posilňovaniu úlohy multilateralizmu v rámci medzinárodných vzťahov.