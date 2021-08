Pellegrini chce vidieť, ako Matovič dodrží slovo. Najskôr sa však musí zmeniť rokovací poriadok parlamentu

Legislatívnym zmenám súvisiacim s referendom o predčasných voľbách bude najskôr prechádzať úprava zákona o rokovacom poriadku parlamentu. Pre agentúru SITA to povedal poslanec strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Matúš Šutaj Eštok.

„To je tá kľúčová zmena, ktorá bude potrebná,“ uviedol Šutaj Eštok. Konkrétne návrhy mieni Hlas-SD odprezentovať na budúci týždeň. „Technické riešenie máme hotové. Je odkonzultované s viacerými právnikmi, aj ústavnými, a malo by byť čisté. Pôjde skôr o zrýchlenie procesu, aby sa o zmene ústavy a referende dalo rokovať skôr,“ poznamenal poslanec.

Parlament o novele ústavy, aby si poslanci mohli na základe referenda skrátiť volebné obdobie, diskutoval koncom júna. Išlo o návrh z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ale poslanecká snemovňa ho odmietla.

Strana nemá dostatok hlasov

Podľa platného zákona o rokovacom poriadku parlamentu možno v tej istej veci podať nový návrh najskôr o šesť mesiacov. Táto lehota má uplynúť 29. decembra tohto roka. Aj preto sa v júli v parlamente nerokovalo o žiadnej iniciatíve súvisiacej s referendom o skrátení volebného obdobia.

Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini v stredu 25. augusta vyhlásil, že strana predloží do Národnej rady SR nové návrhy zákonov, ktoré umožnia novelizovať ústavu a následne vyhlásiť referendum o predčasných voľbách. Hlas-SD však nemá dostatok hlasov v parlamente na presadenie vlastného zámeru a bude musieť preto nájsť spojencov medzi vládnymi poslancami.

Na otázku, či Hlas-SD chce využiť na vyhlásenie referenda petíciu s už vyzbieranými 600-tisíc podpismi alebo počíta s tým, že parlament po zmene ústavy prijme uznesenie, ktorým požiada hlavu štátu o vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, Šutaj Eštok odpovedal, že ide o technické riešenie.

Podstatný je výsledok

„Či už je to tak alebo onak, podstatný je na konci výsledok, aby referendum bolo vyhlásené. Či to už bude na základe tých 600-tisíc podpisov alebo na základe uznesenia parlamentu. Nakoniec, Boris Kollár, Igor Matovič a Richard Sulík povedali, že oni sú za referendum, tak im vytvoríme priestor, aby sa mohli realizovať, a teda, že to, čo povedia, má aj nejakú váhu,“ poznamenal Šutaj Eštok.

Ústavný súd SR 7. júla tohto roka rozhodol, že predmet referenda o skrátení volebného obdobia parlamentu nie je v súlade s ústavou.

Prezidentka Zuzana Čaputová na rozhodnutie súdu reagovala, že parlament môže zmeniť ústavný text a následne prijať uznesenie o konaní referenda o predčasných voľbách a ona by referendum vyhlásila.